Le gouvernement américain «déclare la guerre» à la malbouffe

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Plus de céréales complètes, plus de fruits et légumes» Le gouvernement américain «déclare la guerre» à la malbouffe

ATS

7.1.2026 - 21:40

Le gouvernement Trump a «déclaré la guerre» aux produits ultratransformés et aux sucres ajoutés, et encouragé les Américains à privilégier des «vrais aliments», fruits et légumes mais aussi viande rouge, dans ses recommandations nutritionnelles publiées mercredi.

Dans ces nouvelles recommandations, actualisées tous les cinq ans, les autorités américaines appellent à éviter la consommation de produits ultratransformés. 
Dans ces nouvelles recommandations, actualisées tous les cinq ans, les autorités américaines appellent à éviter la consommation de produits ultratransformés. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.01.2026, 21:40

«Aujourd'hui, notre gouvernement déclare la guerre aux sucres ajoutés. Les aliments ultratransformés, plein d'additifs, de sucres ajoutés et de sel, nuisent à la santé et devraient être évités. Mon message (...) est clair: mangez des vrais aliments», a exhorté le ministre de la Santé américain, Robert Kennedy Jr, depuis la Maison Blanche.

Figure de proue du mouvement qui entend «rendre à l'Amérique sa santé» (MAHA pour «Make America healthy again» en anglais), lui, qui bouscule par ailleurs la politique vaccinale depuis qu'il est ministre de Donald Trump, a fait de la lutte contre la malbouffe une de ses priorités, dans un pays confronté à l'obésité et au diabète.

Selon la Maison Blanche. Les décisions des autorités vénézuéliennes seront «dictées» par les Etats-Unis

Selon la Maison BlancheLes décisions des autorités vénézuéliennes seront «dictées» par les Etats-Unis

«Plus de protéines, plus de produits laitiers, plus de bonnes graisses, plus de céréales complètes, plus de fruits et légumes», a résumé la ministre de l'Agriculture, Brooke Rollins.

Réduire la friture

Dans ces nouvelles recommandations, actualisées tous les cinq ans, les autorités américaines appellent à éviter la consommation de produits ultratransformés et riches en sucres ajoutés, comme les plats préparés, chips, gâteaux industriels, sodas ou encore boissons énergétiques, au profit du fait maison.

Au rayon protéines, quand la précédente version mettait l'accent notamment sur les «viandes maigres», les nouvelles recommandations exhortent à consommer «une variété de protéines, d'origine animale, oeufs, volailles, fruits de mer et viande rouge, et d'origine végétale, haricots, pois, lentilles, fruits à coque, graines et soja». Elles invitent également à privilégier d'autres méthodes de cuisson – rôti, grillé, poêlé – que la friture.

«Les États-Unis les payaient, bêtement!». «Ils ne seront pas là pour nous» : Trump fustige l’Otan

«Les États-Unis les payaient, bêtement!»«Ils ne seront pas là pour nous» : Trump fustige l’Otan

Les Américains sont également poussés à consommer des «fruits et légumes entiers». Ces préconisations posent toutefois la question de leur accessibilité financière.

«Le gouvernement Trump travaille pour faire en sorte que toutes les familles en aient les moyens», est-il assuré en introduction des nouvelles consignes.

«Un repas incluant du porc, des oeufs, du fromage ou du lait entier, des tomates, d'autres fruits et légumes frais et surgelés, du pain complet ou des tortillas de maïs, peut coûter aujourd'hui autour de 3 dollars», a aussi affirmé la ministre de l'Agriculture.

Des données nationales publiées cet été établissent que plus de la moitié des apports caloriques des Américains venait d'aliments ultratransformés entre 2021 et 2023 – un plus haut mondial.

Les plus lus

Mystère autour d’un décès : «Son corps ne présentait aucune trace de brûlure»
«Ils ne seront pas là pour nous» : Trump fustige l’Otan
Etats-Unis : un policier de l'immigration abat une femme
Deuil national : les CFF rendent hommage aux victimes
Le gouvernement américain «déclare la guerre» à la malbouffe
«Fribourg-Gottéron n’est pas encore un prétendant au titre»