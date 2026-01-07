Le gouvernement américain «déclare la guerre» à la malbouffe

Le gouvernement Trump a «déclaré la guerre» aux produits ultratransformés et aux sucres ajoutés, et encouragé les Américains à privilégier des «vrais aliments», fruits et légumes mais aussi viande rouge, dans ses recommandations nutritionnelles publiées mercredi.

Dans ces nouvelles recommandations, actualisées tous les cinq ans, les autorités américaines appellent à éviter la consommation de produits ultratransformés. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Aujourd'hui, notre gouvernement déclare la guerre aux sucres ajoutés. Les aliments ultratransformés, plein d'additifs, de sucres ajoutés et de sel, nuisent à la santé et devraient être évités. Mon message (...) est clair: mangez des vrais aliments», a exhorté le ministre de la Santé américain, Robert Kennedy Jr, depuis la Maison Blanche.

Figure de proue du mouvement qui entend «rendre à l'Amérique sa santé» (MAHA pour «Make America healthy again» en anglais), lui, qui bouscule par ailleurs la politique vaccinale depuis qu'il est ministre de Donald Trump, a fait de la lutte contre la malbouffe une de ses priorités, dans un pays confronté à l'obésité et au diabète.

«Plus de protéines, plus de produits laitiers, plus de bonnes graisses, plus de céréales complètes, plus de fruits et légumes», a résumé la ministre de l'Agriculture, Brooke Rollins.

Réduire la friture

Dans ces nouvelles recommandations, actualisées tous les cinq ans, les autorités américaines appellent à éviter la consommation de produits ultratransformés et riches en sucres ajoutés, comme les plats préparés, chips, gâteaux industriels, sodas ou encore boissons énergétiques, au profit du fait maison.

Au rayon protéines, quand la précédente version mettait l'accent notamment sur les «viandes maigres», les nouvelles recommandations exhortent à consommer «une variété de protéines, d'origine animale, oeufs, volailles, fruits de mer et viande rouge, et d'origine végétale, haricots, pois, lentilles, fruits à coque, graines et soja». Elles invitent également à privilégier d'autres méthodes de cuisson – rôti, grillé, poêlé – que la friture.

Les Américains sont également poussés à consommer des «fruits et légumes entiers». Ces préconisations posent toutefois la question de leur accessibilité financière.

«Le gouvernement Trump travaille pour faire en sorte que toutes les familles en aient les moyens», est-il assuré en introduction des nouvelles consignes.

«Un repas incluant du porc, des oeufs, du fromage ou du lait entier, des tomates, d'autres fruits et légumes frais et surgelés, du pain complet ou des tortillas de maïs, peut coûter aujourd'hui autour de 3 dollars», a aussi affirmé la ministre de l'Agriculture.

Des données nationales publiées cet été établissent que plus de la moitié des apports caloriques des Américains venait d'aliments ultratransformés entre 2021 et 2023 – un plus haut mondial.