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Guerre en Iran Les États-Unis et Israël frappent le complexe nucléaire de Natanz

Basile Mermoud

21.3.2026

Les Etats-Unis et Israël ont mené samedi des frappes contre le complexe nucléaire iranien de Natanz, situé dans le centre du pays, selon un communiqué de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique diffusé par l'agence de presse Tasnim.

nfouie à 8 mètres sous terre, protégée par deux murs de béton, l'usine de Natanz couvre 100 000 m² : une forteresse souterraine conçue pour résister aux frappes (archives).
nfouie à 8 mètres sous terre, protégée par deux murs de béton, l'usine de Natanz couvre 100 000 m² : une forteresse souterraine conçue pour résister aux frappes (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

21.03.2026, 11:07

«Suite aux attaques criminelles perpétrées par les Etats-Unis et le régime sioniste usurpateur contre notre pays, le complexe d'enrichissement de Natanz a été ciblé ce matin», a déclaré l'organisation iranienne. Elle a ajouté qu'«aucune fuite de matières radioactives n'a été signalée» dans la zone.

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