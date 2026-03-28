Les Etats-Unis et l'Irak ont annoncé «renforcer leur coopération» sécuritaire avec la création d'un «haut comité conjoint» pour «empêcher les attaques» par des groupes irakiens pro-iraniens. Cette annonce intervient alors qu'une forte explosion a retenti samedi aux abords de l'aéroport d'Erbil.

De la fumée s'élève après une explosion survenue à l'aéroport d'Erbil, en Irak, dans la soirée du mercredi 11 mars 2026. (Photo AP/Leo Correa) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans le cadre du «partenariat stratégique» unissant l'Irak et les Etats-Unis, la création de ce comité «de coordination» va permettre de «renforcer la coopération pour empêcher des attaques» contre «les forces de sécurité irakiennes, des installations irakiennes stratégiques, ainsi que contre le personnel américain, les missions diplomatiques et la coalition internationale» antijihadiste, selon des communiqués publiés tard vendredi soir par l'ambassade américaine à Bagdad et une cellule média des forces irakiennes.

Avec la guerre au Moyen-Orient, des groupes armés irakiens pro-iraniens ont mené des attaques de drones ou de roquettes contre l'ambassade américaine en Irak, mais aussi contre les conseillers militaires américains de la coalition. Ces groupes ont été régulièrement pris pour cible par des frappes imputées à Washington ou à Israël.

Samedi, une forte explosion a retenti aux abords de l'aéroport international d'Erbil, capitale du Kurdistan autonome, dans le nord de l'Irak, où sont basés des conseillers américains de la coalition internationale antijihadiste, a rapporté un journaliste de l'AFP. Un panache de fumée était visible dans le ciel aux abords de l'aéroport, selon un témoin.