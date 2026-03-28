Les Etats-Unis et l'Irak ont annoncé «renforcer leur coopération» sécuritaire. Ils entendent «empêcher les attaques» qui visent notamment le personnel américain et les missions diplomatiques, cibles de groupes armés irakiens pro-Iran.

De la fumée s'élève après une explosion survenue à l'aéroport d'Erbil, en Irak, dans la soirée du mercredi 11 mars 2026. (Photo AP/Leo Correa) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Impliquées dans le conflit en soutien à Téhéran, ces factions armées irakiennes ont mené des attaques de drones ou de roquettes contre l'ambassade américaine à Bagdad, mais aussi contre les conseillers militaires américains d'une coalition internationale antidjihadiste déployée en Irak. Ces groupes ont eux-mêmes été régulièrement pris pour cible par des frappes imputées à Washington ou à Israël.

Samedi matin, une explosion a retenti près de l'aéroport d'Erbil où stationne la coalition, a rapporté un journaliste de l'AFP, alors que la défense antiaérienne intercepte quasi-quotidiennement des attaques de drones des groupes pro-Iran ciblant ces militaires.

«Comité de coordination»

Dans le cadre du «partenariat stratégique» unissant l'Irak et les Etats-Unis, les deux pays ont annoncé tard vendredi soir la création d'un «haut comité conjoint de coordination».

L'initiative permettra de «renforcer la coopération pour empêcher des attaques (...) et veiller à ce que le territoire irakien ne soit pas utilisé pour cibler le peuple irakien, les forces de sécurité irakiennes, des installations irakiennes stratégiques, le personnel américain, les missions diplomatiques et la coalition internationale» antidjihadiste, selon des communiqués de l'ambassade américaine et d'une cellule média des forces irakiennes.

Poussée de fièvre

L'annonce intervient après une poussée de fièvre entre Washington et Bagdad, allié indéfectible de l'Iran. Des frappes aériennes ont visé une base et un hôpital militaire à l'ouest de Bagdad dans la région de Habbaniya, tuant mardi 15 combattants des ex-paramilitaires du Hachd al-Chaabi et mercredi sept soldats de l'armée.

Le gouvernement n'a pas nommément accusé les Etats-Unis, mais il avait annoncé mardi convoquer le chargé d'affaires américain après la frappe visant le Hachd, qui avait lui dénoncé des «frappes aériennes américaines». Cette coalition d'ex-paramilitaires intégrée aux forces étatiques englobe ces mêmes groupes armés pro-Iran qui ont pour certains la réputation d'agir en électrons libres.

Après les frappes meurtrières contre l'armée, un porte-parole de la diplomatie américaine avait nié «catégoriquement» toutes les «allégations selon lesquelles les Etats-Unis ont pris pour cible les forces de sécurité irakiennes.»

Champ pétrolier visé

Si les attaques de drones contre l'ambassade ont cessé depuis dix jours, elles se poursuivent contre d'autres cibles des factions pro-Iran.

Elles ont visé des infrastructures pétrolières et samedi matin un drone s'est écrasé dans le sud sur le champ pétrolier de Majnoon – où la production est déjà à l'arrêt -, «sans détoner, et ne faisant ni dommages, ni blessés», selon le ministère de la Défense.

Dans la nuit de vendredi à samedi, une attaque de drone a visé un centre diplomatique et logistique américain à l'aéroport de Bagdad, d'après un responsable de sécurité irakien qui n'était pas en mesure de fournir de détails sur les potentiels dégâts.

Du «matériel des forces américaines» a été sorti de cette base par avion cargo, a-t-il précisé. Un autre responsable sécuritaire avait récemment rapporté plusieurs vagues d'évacuations du personnel américain du site.

Trêve prolongée

Les Brigades du Hezbollah – ou Kataeb Hezbollah, influent groupe pro-Iran – ont annoncé tard vendredi prolonger de cinq jours supplémentaires leur trêve unilatéralement décrétée dans leurs attaques contre l'ambassade américaine.

Samedi à Bagdad, des funérailles ont été organisées pour un combattant du Hachd dont la dépouille a été identifiée après avoir été tué dans les frappes sur Habbaniya, d'après un photographe de l'AFP.