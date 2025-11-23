  1. Clients Privés
Diplomatie Les Etats-Unis et l'Ukraine démarrent leur tête-à-tête à Genève

ATS

23.11.2025 - 16:32

Les Etats-Unis et l'Ukraine ont entamé leur dialogue en tête-à-tête à Genève sur le plan de Donald Trump. Dimanche à 16h00, les délégations du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et du chef de l'administration présidentielle Andreï Yermak se sont retrouvées.

Américains et Ukrainiens doivent tenter de rapprocher à Genève leurs divergences sur le plan de paix de Donald Trump.
Américains et Ukrainiens doivent tenter de rapprocher à Genève leurs divergences sur le plan de paix de Donald Trump.
ATS

Keystone-SDA

23.11.2025, 16:32

23.11.2025, 16:41

Les deux convois sont arrivés à la mission américaine plusieurs heures après l'horaire qui était prévu, a constaté Keystone-ATS. Auparavant, les Ukrainiens avaient discuté avec les Européens.

«Il est entendu que les propositions américaines pourraient inclure un certain nombre d'éléments établis sur les perspectives ukrainiennes», a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux après les premières discussions. De son côté, Donald Trump, après avoir dit samedi que son plan de paix en 28 points pouvait être négocié, a adopté un ton agressif, reprochant à nouveau à Kiev de ne pas faire preuve de «gratitude».

Négociations à Genève. Trump reproche à l’Ukraine son «manque de gratitude» envers les États-Unis

Négociations à GenèveTrump reproche à l’Ukraine son «manque de gratitude» envers les États-Unis

Il a mis sur la table cette semaine un plan de paix considéré comme reprenant largement les revendications de Moscou. Celui-ci prévoit notamment l'abandon par Kiev des territoires de l'Est du pays conquis par les soldats russes et de la Crimée, sous la coupe russe depuis plus de dix ans. L'Ukraine devrait également diminuer de moitié la taille de son armée, s'engager à ne pas rejoindre l'OTAN et organiser rapidement des élections.

Les Européens rejettent toute cession de territoire par l'Ukraine. Le «rôle central» de l'UE doit être «entièrement reconnu», a affirmé dimanche la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

