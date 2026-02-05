Les Etats-Unis et la Russie ont décidé à Abou Dhabi, lors des pourparlers de paix sur l'Ukraine, de reprendre un dialogue entre militaires de haut niveau, a indiqué jeudi le Pentagone, alors qu'a expiré le dernier traité de désarmement nucléaire.

Les Etats-Unis et la Russie ont décidé à Abou Dhabi, lors des pourparlers de paix sur l'Ukraine, de reprendre un dialogue entre militaires de haut niveau. GIUSEPPE CACACE / AFP

Keystone-SDA ATS

«Maintenir le dialogue entre les armées est un facteur important de stabilité et de paix dans le monde, qui ne peuvent être atteintes que par la force, et offre un moyen d'accroître la transparence et de favoriser la désescalade», a déclaré le Commandement européen des forces armées américaines dans un communiqué.

L'accord intervient après des «avancées productives et constructives» lors des pourparlers de paix sur l'Ukraine à Abou Dhabi, auxquels ont assisté l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, et son gendre Jared Kushner, a indiqué la même source.

Les canaux de communication bilatéraux inter-armées avaient été suspendus «à l'automne 2021, juste avant le déclenchement du conflit» en Ukraine en février 2022, rappelle le communiqué.

Le général Alexus Grynkewich, commandant du Commandement européen des États-Unis, entend «maintenir un dialogue militaire avec le chef d'état-major général de la Fédération de Russie, le général Valéri Guérassimov, afin d'éviter toute erreur de calcul et de prévenir toute escalade involontaire de part et d'autre».