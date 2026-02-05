  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Diplomatie Les Etats-Unis et la Russie vont reprendre un dialogue militaire

ATS

5.2.2026 - 16:19

Les Etats-Unis et la Russie ont décidé à Abou Dhabi, lors des pourparlers de paix sur l'Ukraine, de reprendre un dialogue entre militaires de haut niveau, a indiqué jeudi le Pentagone, alors qu'a expiré le dernier traité de désarmement nucléaire.

Les Etats-Unis et la Russie ont décidé à Abou Dhabi, lors des pourparlers de paix sur l'Ukraine, de reprendre un dialogue entre militaires de haut niveau.
Les Etats-Unis et la Russie ont décidé à Abou Dhabi, lors des pourparlers de paix sur l'Ukraine, de reprendre un dialogue entre militaires de haut niveau.
GIUSEPPE CACACE / AFP

Keystone-SDA

05.02.2026, 16:19

05.02.2026, 16:20

«Maintenir le dialogue entre les armées est un facteur important de stabilité et de paix dans le monde, qui ne peuvent être atteintes que par la force, et offre un moyen d'accroître la transparence et de favoriser la désescalade», a déclaré le Commandement européen des forces armées américaines dans un communiqué.

L'accord intervient après des «avancées productives et constructives» lors des pourparlers de paix sur l'Ukraine à Abou Dhabi, auxquels ont assisté l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, et son gendre Jared Kushner, a indiqué la même source.

Les canaux de communication bilatéraux inter-armées avaient été suspendus «à l'automne 2021, juste avant le déclenchement du conflit» en Ukraine en février 2022, rappelle le communiqué.

Le général Alexus Grynkewich, commandant du Commandement européen des États-Unis, entend «maintenir un dialogue militaire avec le chef d'état-major général de la Fédération de Russie, le général Valéri Guérassimov, afin d'éviter toute erreur de calcul et de prévenir toute escalade involontaire de part et d'autre».

Sous-marins, actions grises. Les Européens face à une menace navale russe partie pour durer

Sous-marins, actions grisesLes Européens face à une menace navale russe partie pour durer

Les plus lus

Trump annonce un rassemblement «pour consacrer l'Amérique à Dieu»
Un hôtel sanctionné pour non-conformité aux normes incendie
Musk coupe l’Internet de l’armée de Poutine: le Kremlin ne rit pas
«C'est comme ça» - Battu par Rogentin, Hintermann rentre à la maison
L'agresseur antisémite de Zurich était frappé d'une décision d'expulsion

Sur le même thème

Qu'en retenir?. Pourquoi Xi Jinping a appelé Poutine puis Trump coup sur coup

Qu'en retenir?Pourquoi Xi Jinping a appelé Poutine puis Trump coup sur coup

Abou Dhabi. L'Ukraine et la Russie d'accord pour un échange de prisonniers

Abou DhabiL'Ukraine et la Russie d'accord pour un échange de prisonniers

Ukraine. Kiev visée par des frappes russes après quelques jours de pause

UkraineKiev visée par des frappes russes après quelques jours de pause