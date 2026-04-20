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Milliers de soldats engagés Les Etats-Unis et les Philippines font leurs manoeuvres annuelles

ATS

20.4.2026 - 05:45

Des milliers de soldats philippins et américains, rejoints pour la première fois par un important contingent japonais, ont débuté leurs exercices militaires annuels lundi aux Philippines.

Un véhicule de l'armée américaine durant un exercice militaire conjoint aux Philippines.
Un véhicule de l'armée américaine durant un exercice militaire conjoint aux Philippines.
ATS

Keystone-SDA

20.04.2026, 05:45

20.04.2026, 07:00

Plus de 17'000 soldats des forces terrestres, aériennes et navales participent à ces manoeuvres nommées Balikatan ("épaule contre épaule» en tagalog), un nombre équivalent à l'édition de l'an passé. La France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande mais aussi le Canada y prêtent leur concours.

Elles se déroulent dans le nord des Philippines, face à Taïwan – île revendiquée par Pékin – et à la mer de Chine méridionale que se disputent par endroits les Philippines et la Chine.

Des exercices de tir réel doivent avoir lieu. Les forces armées japonaises, représentées là par quelque 1400 membres, auront à couler un navire cible à l'air d'un missile de croisière, a indiqué le porte-parole philippin pour les manoeuvres, Dennis Hernandez.

«Balikatan (...) constitue une occasion de mettre en valeur notre alliance de fer avec les Philippines et démontrer notre engagement envers un Indo-Pacifique libre et ouvert», a observé son homologue pour la partie américaine, Robert Bunn, avant le début des exercices.

D'après lui, le niveau de participation de Washington, qui effectue là «l'un de ses plus importants déploiements» depuis des années, assure-t-il, n'est pas perturbé par la guerre au Moyen-Orient. Le colonel Bunn a toutefois refusé de dénombrer précisément les Américains mobilisés.

La guerre, déclenchée le 28 février par des frappes des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, a déclenché une crise de l'énergie dans le monde et en particulier aux Philippines, dépendantes des importations de carburant.

Les manoeuvres surviennent par ailleurs alors que la Chine continue d'exercer une pression militaire autour de Taïwan. En août, puis encore en novembre, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a prévenu que son pays devait se préparer à être impliqué dans un éventuel conflit concernant Taïwan, où travaillent de nombreux Philippins.

En février, Washington, Tokyo et Manille ont mené des exercices aériens et navals près du canal de Bashi, un axe stratégique séparant Taïwan des Philippines. Pékin a condamné ces exercices, accusant Manille de «perturber la paix et la stabilité dans la région».

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