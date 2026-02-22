  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Escalade des tensions Les États-Unis et l’Iran se rencontreront «probablement» jeudi à Genève

Basile Mermoud

22.2.2026

Le chef de la diplomatie iranienne a évoqué jeudi un possible nouveau rendez-vous avec la délégation américaine jeudi en Suisse pour discuter du programme nucléaire, au coeur des différends entre les deux pays ennemis.

Des discussions se sont déjà tenues la semaine passée à l'Hotel Intercontinental à Genève.
Des discussions se sont déjà tenues la semaine passée à l'Hotel Intercontinental à Genève.
sda

Agence France-Presse

22.02.2026, 17:56

22.02.2026, 17:57

Dans un entretien sur la chaîne américaine CBS, Abbas Araghchi a dit travailler «sur les éléments d'un accord». «Je crois que lorsque nous nous rencontrerons, probablement ce jeudi à Genève, nous pourrons travailler sur ces points, préparer un bon texte et parvenir rapidement à un accord», a-t-il ajouté.

Ultimatum. Donald Trump s’étonne que l’Iran n’ait pas encore «capitulé»

UltimatumDonald Trump s’étonne que l’Iran n’ait pas encore «capitulé»

«Pour l'instant, nous ne négocions que le nucléaire, et aucun autre sujet n'est abordé», a ajouté le diplomate alors que les Etats-Unis souhaitent également discuter des missiles balistiques de l'Iran ainsi que de son soutien aux groupes armés dans la région hostiles à Israël.

Les plus lus

Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation
«J'essaie de ne pas mourir» : un jeune alpiniste italien retrouvé sans vie dans les Grisons
Un homme armé abattu après avoir pénétré dans la résidence de Trump
Sion terrasse les Young Boys grâce à un triplé de Nivokazi !
Décapité par la guerre, le Hamas s’apprête à désigner un nouveau chef
Un puissant séisme frappe la mer de Chine méridionale, au large de Bornéo