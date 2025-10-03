  1. Clients Privés
Venezuela Les États-Unis frappent un bateau de narco-trafiquants, quatre morts

Basile Mermoud

3.10.2025

L'armée américaine a lancé une nouvelle frappe visant un bateau de narco-trafiquants présumés au large des côtes du Venezuela, tuant quatre personnes, a annoncé vendredi le ministre de la Défense Pete Hegseth.

Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth devant les hauts responsables militaires sur la base des Marines de Quantico, mardi 30 septembre 2025.
Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth devant les hauts responsables militaires sur la base des Marines de Quantico, mardi 30 septembre 2025.
KEYSTONE

Agence France-Presse

03.10.2025, 19:22

03.10.2025, 19:23

«Quatre narco-terroristes à bord de l'embarcation ont été tués lors de la frappe (...) menée dans les eaux internationales au large des côtes du Venezuela alors que le bateau transportait d'importantes quantités de stupéfiants à destination des Etats-Unis pour empoisonner notre population», a déclaré M. Hegseth dans un message publié sur X.

Cela porte à au moins quatre frappes visant de telles embarcations et menées par les Etats-Unis au cours des dernières semaines dans le cadre du «conflit armé» lancé par le président Donald Trump contre les cartels du narcotrafic.

«Désobéissez à l'ordre de Trump!». États-Unis : le visa du président colombien révoqué après sa participation à une manifestation

«Désobéissez à l'ordre de Trump!»États-Unis : le visa du président colombien révoqué après sa participation à une manifestation

«Ces frappes se poursuivront jusqu'à ce que les attaques contre le peuple américain cessent», a ajouté le chef du Pentagone dans son message accompagné d'une vidéo montrant un bateau en feu à la surface de l'eau.

Les Etats-Unis ont déployé fin août plusieurs navires militaires dans la mer des Caraïbes, détruisant au moins quatre embarcations dans cette zone, impliquées selon Washington dans du trafic de drogue, faisant au moins 21 morts.

Selon Washington, les cartels impliqués dans le narcotrafic sont devenus au fil des dernières décennies «plus armés, mieux organisés, et violents» et ils «provoquent illégalement et directement la mort de dizaines de milliers de citoyens américains chaque année».

