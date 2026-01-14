  1. Clients Privés
Lutte contre l'immigration Les Etats-Unis gèlent les procédures de visas pour 75 pays

ATS

14.1.2026 - 20:00

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi le gel de toutes les procédures de visas pour 75 pays, dans le cadre de la lutte contre l'immigration lancée par Donald Trump depuis son retour au pouvoir.

Le département d'Etat a déclaré lundi avoir révoqué plus de 100'000 visas depuis le retour de Trump, un record en un an.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.01.2026, 20:00

«Le département d'Etat suspend le traitement des visas d'immigrant pour 75 pays», a déclaré l'un de ses porte-parole.

Auparavant, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, avait repartagé sur X un article publié sur le site internet de la chaîne Fox News.

Selon cette dernière, la mesure s'applique aux visas d'immigration et concerne entre autres les demandes de ressortissants de Somalie, de Russie, d'Afghanistan, du Brésil, d'Iran, d'Irak, d'Egypte, du Nigeria, de Thaïlande et du Yémen.

Le président américain ne fait pas mystère de sa volonté de réduire l'immigration des personnes qui ne sont pas d'origine européenne.

Il a qualifié les Somaliens de «déchets» qui devraient «retourner d'où ils viennent» et s'est dit ouvert à l'idée que des Scandinaves s'installent aux Etats-Unis.

Le département d'Etat a déclaré lundi avoir révoqué plus de 100'000 visas depuis le retour de Trump, un record en un an.

Le mois dernier, le ministère de la Sécurité intérieure a déclaré que l'administration Trump avait expulsé plus de 605'000 personnes et que 2,5 millions d'autres étaient parties de leur propre chef.

Cette dernière mesure n'affecte pas les visas de tourisme ou d'affaires, bien que l'administration Trump se soit engagée à vérifier l'historique des réseaux sociaux de tous les demandeurs.

