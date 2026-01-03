Les Etats-Unis n'ont «pas peur» d'envoyer des troupes au sol au Venezuela, a assuré samedi le président américain Donald après l'opération de capture de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro.

Le président Donald Trump s'exprime depuis son club Mar-a-Largo, lundi 22 décembre 2025, à Palm Beach, en Floride. (Archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous n'avons pas peur d'envoyer des troupes sur le terrain si besoin», a déclaré Donald Trump en réponse à une question sur la manière dont les Etats-Unis comptaient désormais gouverner le Venezuela. «Nous avions des troupes au sol à un très haut niveau la nuit dernière», a-t-il souligné.