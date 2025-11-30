  1. Clients Privés
Tensions avec le Venezuela Les Etats-Unis ont proposé à Maduro de «partir pour la Russie»

ATS

30.11.2025 - 20:46

Les Etats-Unis, qui orchestrent actuellement un déploiement militaire au large du Venezuela, ont proposé au président Nicolas Maduro de «partir pour la Russie» ou dans un autre pays, a affirmé dimanche le sénateur américain Markwayne Mullin.

Trump justifie ses opérations en accusant Caracas d'être derrière le trafic de produits stupéfiants qui inondent le marché des Etats-Unis (archives).
Trump justifie ses opérations en accusant Caracas d'être derrière le trafic de produits stupéfiants qui inondent le marché des Etats-Unis (archives).
AFP

Keystone-SDA

30.11.2025, 20:46

«Soit dit en passant, nous avons donné à Maduro une opportunité de partir», a assuré le sénateur républicain de l'Oklahoma sur CNN. «Nous lui avons dit qu'il pouvait partir pour la Russie ou qu'il pouvait aller dans un autre pays.» Ces déclarations interviennent à un moment de très grandes tensions entre les Etats-Unis et le Venezuela.

Important déploiement

Le président américain Donald Trump a ordonné un déploiement militaire d'ampleur dans la mer des Caraïbes, et a averti samedi qu'il considérait l'espace aérien du Venezuela comme «entièrement fermé», après avoir envoyé dans la zone le plus grand porte-avions du monde.

Le milliardaire républicain justifie ces opérations en accusant Caracas d'être derrière le trafic de produits stupéfiants qui inondent le marché des Etats-Unis.

Nicolas Maduro dément ces accusations et accuse Washington d'utiliser un prétexte visant à le renverser, provoquer un changement de régime au Venezuela et à s'emparer des réserves de pétrole du pays. Samedi, son gouvernement a ordonné des manoeuvres militaires le long des côtes vénézuéliennes.

Election présidentielle. Au Honduras, l'ombre de Trump sur un scrutin indécis

Election présidentielleAu Honduras, l'ombre de Trump sur un scrutin indécis

Au pouvoir depuis 2013, le président socialiste est l'héritier politique de Hugo Chavez, figure de la gauche radicale en Amérique latine. Il a été réélu en 2024 à l'issue d'un scrutin contesté, marqué par des troubles et des arrestations.

«Le peuple vénézuélien lui-même s'est également exprimé et a dit qu'il voulait un nouveau dirigeant et restaurer le Venezuela en tant que pays», a poursuivi M. Mullin sur CNN.

Changement de régime

Samedi, un autre sénateur républicain, Lindsey Graham, a également envisagé ouvertement un changement de régime au Venezuela.

«Depuis plus d'une décennie, Maduro contrôle un État narco-terroriste qui empoisonne l'Amérique», a-t-il estimé sur X, en qualifiant le président vénézuélien de «dirigeant illégitime».

«L'engagement ferme du président Trump à mettre fin à cette folie au Venezuela sauvera d'innombrables vies américaines et donnera aux chers habitants du Venezuela une nouvelle chance dans la vie», a-t-il poursuivi, en envisageant un exil de M. Maduro. «J'entends dire que la Turquie et l'Iran sont charmants à cette période de l'année...», a-t-il ajouté.

Tensions avec le Venezuela. Caracas fustige les propos de Trump, qu'elle qualifie de «menace colonialiste»

Tensions avec le VenezuelaCaracas fustige les propos de Trump, qu’elle qualifie de «menace colonialiste»

Depuis septembre, les forces américaines ont ciblé plus de 20 navires soupçonnés de narcotrafic dans la mer des Caraïbes et dans le Pacifique Est, faisant au moins 83 morts. Des «exécutions extrajudiciaires», selon l'ONU.

Ces derniers jours, une activité constante d'avions de combat américains a été enregistrée à quelques dizaines de kilomètres des côtes vénézuéliennes, selon des sites de suivi des aéronefs.

Le New York Times a révélé que MM. Trump et Maduro avaient toutefois récemment discuté au téléphone d'une possible rencontre aux États-Unis.

