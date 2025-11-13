L’obésité pourrait devenir un motif de refus de visa aux États-Unis

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Politique migratoire L’obésité pourrait devenir un motif de refus de visa aux États-Unis

Basile Mermoud

13.11.2025

Les étrangers cherchant à émigrer aux Etats-Unis pourraient se voir refuser un visa en raison de leur état de santé, dont l'obésité, selon une directive du département d'Etat qui entre dans le cadre du durcissement de la politique migratoire de l'administration Trump.

«Ce n'est un secret pour personne que l'administration Trump accorde la priorité aux intérêts du peuple américain», a affirmé le porte-parole adjoint du département d'Etat (archives).
«Ce n'est un secret pour personne que l'administration Trump accorde la priorité aux intérêts du peuple américain», a affirmé le porte-parole adjoint du département d'Etat (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

13.11.2025, 19:15

13.11.2025, 19:23

Les nouvelles règles, qui élargissent considérablement celles déjà en vigueur, figurent dans une notice envoyée plus tôt ce mois-ci par le secrétaire d'Etat Marco Rubio aux ambassades et consulats américains à travers le monde.

Parmi les pathologies citées figurent l'obésité, le diabète ou le cancer qui peuvent nécessiter «des soins coûtant plusieurs centaines de milliers de dollars». «Vous devez tenir compte de l'état de santé du demandeur», indique cette notice révélée en premier lieu par le site spécialisé KFF Health News et dont le contenu a été confirmé par l'AFP.

Etats-Unis. Les USA arrêtent la coûteuse production de la pièce d'un centime

Etats-UnisLes USA arrêtent la coûteuse production de la pièce d'un centime

Il est aussi demandé aux ambassades d'évaluer si les personnes à charge ont des «handicaps, des maladies chroniques ou d'autres besoins particuliers et nécessitent des soins». Les Etats-Unis sont l'un des pays les plus touchés par l'obésité dans le monde, en raison notamment de l'alimentation et du manque d'exercice physique.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, mais il a aussi considérablement durci les conditions d'entrée aux Etats-Unis de migrants réguliers.

Soirée tout de même calme. Des vols et des pickpockets pour Halloween outre-Sarine

Soirée tout de même calmeDes vols et des pickpockets pour Halloween outre-Sarine

Par ailleurs, le département d'Etat a révoqué des dizaines de milliers de visas de personnes aux Etats-Unis, y compris pour des opinions jugées anti-américaines. «Ce n'est un secret pour personne que l'administration Trump accorde la priorité aux intérêts du peuple américain», a affirmé le porte-parole adjoint du département d'Etat, Tommy Pigott, dans un courriel.

«Cela inclut la mise en œuvre de politiques visant à garantir que notre système d'immigration ne soit pas un fardeau pour les contribuables américains», a-t-il ajouté. Les demandeurs de visas à long terme doivent déjà passer une visite médicale et sont scrutés pour des maladies transmissibles.

Les plus lus

Le Gruyère AOP couronné meilleur fromage du monde
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé
La BBC examine un second cas de montage potentiellement trompeur
Ce que l'on sait sur le vaste scandale de corruption qui secoue l'Ukraine
L’obésité pourrait devenir un motif de refus de visa aux États-Unis
Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de la Nati