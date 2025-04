Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a achevé six semaines de travaux à Genève sous la présidence de l'ambassadeur suisse Jürg Lauber. Cette session aura montré que les Etats-Unis, même s'ils boycottent l'organe onusien, restent influents en coulisses, notamment pour défendre Israël.

Pour les pays musulmans, la journée de mercredi aura constitué une déconvenue. Ils avaient porté un projet de résolution pour lancer un Mécanisme international permanent d'investigation indépendant sur la situation dans les territoires palestiniens (MIII). Un format déjà utilisé sur la Syrie et la Birmanie et chargé de préparer les preuves pour des dossiers pénaux.

Mais le texte voté ne fait que demander à l'Assemblée générale de l'ONU d'"envisager» ce mécanisme. Deux jours avant, les présidents des commissions des Affaires étrangères de la Chambre des représentants et du Sénat américain ont dégainé des menaces contre «tout pays et toute entité de l'ONU» qui soutiendrait cet instrument.

Dans une lettre au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, ils annonçaient que des sanctions similaires à celles prises par le président Donald Trump contre la Cour pénale internationale (CPI) seraient prononcées. Les Etats-Unis ont interdit l'entrée sur leur territoire aux dirigeants, employés et agents de la cour. Ils ont prévu de geler leurs avoirs dans ce pays.

Washington ne fait plus partie des 47 membres du Conseil. Mais il boycotte aussi toute participation aux discussions de l'organe, tout comme Israël et le Nicaragua. En revanche, les Etats-Unis restent évidemment actifs en coulisses. Pas moins de quatre résolutions ont été approuvées au total entre mercredi et vendredi en lien avec Israël.

Groupe sur les droits des personnes âgées

Parmi ses autres décisions, le Conseil a validé jeudi le lancement d'un groupe de travail pour une Convention sur les droits des personnes âgées. Même si elle n'est pas favorable à un nouvel accord contraignant international sur cette question, estimant que les instruments existants suffisent, la Suisse ne s'est pas opposée au consensus sur ce texte.

Vendredi, le Conseil a soutenu la population syrienne dans ses efforts pour un processus politique «pacifique» et «inclusif». Il a demandé un calendrier «précis» avec des étapes clairement relayées par les autorités provisoires.

Dans une résolution approuvée par consensus, l'organe onusien se félicite de l'engagement de celles-ci à un gouvernement représentatif de la diversité du pays. Seule une femme figure parmi les 23 ministres.

Le Conseil souhaite aussi que le calendrier précis annonce des élections «libres et régulières». Il salue le fait que la récente déclaration constitutionnelle garantisse les droits humains et les libertés fondamentales. Le Conseil a aussi prolongé d'un an la Commission d'enquête internationale qui a estimé à plusieurs reprises que des actes équivalant à des crimes contre l'humanité ont été perpétrés.

Mandat élargi sur l'Iran

Parmi d'autres décisions, les membres de l'organe onusien ont également prolongé plusieurs autres mandats pour un ou deux ans. Comme ceux de la Commission d'enquête internationale sur l'Ukraine, alors que le Conseil demande à la Russie de mettre un terme aux déportations d'Ukrainiens, ou de la Mission internationale d'établissement des faits sur l'Iran.

Les trois enquêtrices indépendantes de celle-ci ont affirmé que des actes équivalant à des crimes contre l'humanité ont eu lieu dans la répression des manifestations après le décès de Mahsa Amini il y a deux ans et demi dans un commissariat. La jeune femme avait été arrêtée pour avoir mal porté le voile islamique.

Les enquêtrices demandaient au Conseil de lancer une nouvelle mission, estimant avoir honoré le mandat qui leur avait été donné. Mais l'organe onusien a lui décidé de les prolonger sur un an et d'élargir leur tâche à toutes les violations des droits humains, pas seulement celles liées aux conséquences des manifestations d'il y a deux ans et demi.

Le président iranien Massoud Pezeshkian ne tient pas ses promesses préélectorales sur l'assouplissement de l'obligation du voile islamique, avaient dit récemment les trois enquêtrices, qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU. Elles avaient ciblé une augmentation de la surveillance contre les femmes.

La Suisse avait récemment demandé que soit dissoute la police des moeurs, chargée de contrôler le port du voile islamique et épinglée par les enquêtrices. Des centaines de personnes avaient été tuées il y a deux ans et demi dans les manifestations.