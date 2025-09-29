Les Etats-Unis risquent la paralysie budgétaire !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Licenciements massifs ? Les Etats-Unis risquent la paralysie budgétaire !

Gregoire Galley

29.9.2025

Plusieurs élus américains se sont dits «ouverts à la discussion» dimanche à la veille d'une rencontre entre l'opposition démocrate et Donald Trump pour éviter une paralysie budgétaire.

Donald Trump est «ouvert à la discussion» et «veut agir de bonne foi».
Donald Trump est «ouvert à la discussion» et «veut agir de bonne foi».
ats

Agence France-Presse

29.09.2025, 07:27

29.09.2025, 07:50

Le Congrès a jusqu'à mardi pour adopter un budget, même temporaire, et ainsi éviter un «shutdown», une paralysie de l'Etat fédéral. Donald Trump est «ouvert à la discussion» et «veut agir de bonne foi», a assuré le président républicain de la chambre basse, Mike Johnson, dimanche sur la chaîne Fox News.

Il n'a toutefois pas répondu de manière explicite à la question de savoir si des négociations entre les deux partis, actuellement engagés dans un bras de fer, auront lieu lors de la réunion prévue lundi. Le président républicain a déjà annulé une première rencontre avec l'opposition démocrate qui aurait dû se tenir la semaine dernière.

«Cette réunion est une première étape, mais (...) nous avons besoin d'une négociation sérieuse», a affirmé Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat, dimanche lors d'une interview accordée à NBC.

«Nous voulons trouver un terrain d'entente bipartisan (...) qui réponde réellement aux besoins du peuple américain sur la santé, la sécurité, et le bien-être économique», a de son côté déclaré Hakeem Jeffries, le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants. «J'espère que nous éviterons le +shutdown+», a-t-il ajouté dimanche lors d'une interview sur la chaîne ABC.

Les républicains disposent de la majorité aux deux chambres du Congrès, mais en raison du règlement du Sénat, le parti de Donald Trump doit négocier avec les démocrates pour obtenir au moins sept de leurs voix. Les démocrates, quant à eux, exigent notamment que les républicains rétablissent des centaines de milliards de dollars en dépenses de santé.

«L'AMÉRIQUE D'ABORD». Trump veut couper 4,9 milliards de dollars d’aide internationale

«L'AMÉRIQUE D'ABORD»Trump veut couper 4,9 milliards de dollars d’aide internationale

Coupes budgétaires

Les conservateurs, de leur côté, arguent que leur plan de dépenses pour sept semaines, finançant le gouvernement jusqu'à fin novembre, est le seul sur la table.

En mars, alors que la menace de «shutdown» planait déjà, les républicains avaient refusé d'engager le dialogue avec les démocrates sur d'énormes coupes budgétaires et le licenciement de milliers de fonctionnaires.

Dix sénateurs démocrates, dont Chuck Schumer, avaient alors décidé à contrecœur de voter pour le texte des républicains, afin d'éviter la paralysie de l'Etat fédéral.

Un «shutdown» signifierait qu'une grande partie des services fédéraux seraient mis à l'arrêt, avec des centaines de milliers de fonctionnaires au chômage technique, un trafic aérien chamboulé, mais aussi de fortes perturbations dans le versement d'aides sociales.

Selon la presse américaine, la Maison Blanche envisage des licenciements massifs et permanents dans les agences gouvernementales si le Congrès ne parvient pas à voter un budget d'ici le 30 septembre.

Les plus lus

Le procureur s'insurge: «On est en train de marcher sur la tête»
Fin de la valeur locative: des conséquences pour tout le monde
Les Etats-Unis risquent la paralysie budgétaire !
Trop cher: un quart de la population en Suisse renonce aux soins dentaires
Pourquoi l'Amérique est-elle obnubilée par l'affaire Jeffrey Epstein ?
«La malchance m'a empêché de vraiment défendre mes chances»