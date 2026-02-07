Washington veut voir la fin de la guerre en Ukraine d'ici le mois de juin, et a invité les délégations russe et ukrainienne à de nouvelles discussions la semaine prochaine aux Etats-Unis, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

epa11897758 Ukrainian President Volodymyr Zelensky looks on during his meeting with the German Chancellor at the Munich Security Conference (MSC), in Munich, Germany, 15 February 2025. High-level international decision-makers meet at the 61st Munich Security Conference in Munich from 14 to 16 February 2025 during their annual meeting to discuss global security issues. EPA/SVEN HOPPE / POOL KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les Américains veulent la fin de la guerre, qui va bientôt entrer dans sa cinquième année, «d'ici le début de l'été, en juin», selon des propos de M. Zelensky, qui étaient sous embargo jusqu'à samedi.

«Les Etats-Unis ont invité pour la première fois les deux équipes de négociateurs russes et ukrainiens, probablement à Miami, dans une semaine», a déclaré M. Zelensky. Il rendait compte des discussions qui se sont tenues mercredi et jeudi à Abou Dhabi entre Moscou et Kiev ainsi que les Américains.

L'Ukraine a donné son accord pour ce nouveau rendez-vous, a-t-il dit.

Le président ukrainien a réitéré que son pays n'accepterait pas d'accords conclus entre les Etats-Unis et la Russie sans l'implication de Kiev, en particulier sur les délicates questions territoriales.

La Russie, qui occupe quelque 20% de l'Ukraine, veut contrôler entièrement la région orientale du Donbass, et réclame le retrait des forces ukrainiennes des parties de ce territoire qu'elles contrôlent encore, une exigence inacceptable pour Kiev.

«L'Ukraine ne soutiendra pas d'accords la concernant sans qu'elle soit impliquée» dans les discussions, a martelé M. Zelensky. «Tout accord concernant l'Ukraine ne peut entrer en conflit avec la Constitution et les lois ukrainiennes», a-t-il répété.

Les deux belligérants n'ont par ailleurs pas trouvé d'entente sur la question de la centrale nucléaire de Zaporijjia (sud), occupée par Mocou depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, en 2022.