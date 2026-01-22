Les Etats-Unis vont postuler à l'organisation de l'Exposition universelle de 2035, a annoncé jeudi Donald Trump. Il souhaite que ce rendez-vous mondial ait lieu à Miami, en Floride.

Keystone-SDA ATS

«Une Expo 2035 à Miami pourrait être la prochaine étape clé de notre nouvel Âge d'or de l'Amérique», a déclaré le président américain sur son réseau Truth Social.

Depuis son retour au pouvoir il y a un an, le milliardaire de 79 ans bouleverse l'ordre mondial, remettant en question les alliances des Etats-Unis, notamment avec sa volonté affichée d'acquérir le Groenland, territoire danois de l'Arctique.

Marco Rubio, actuel chef de la diplomatie américaine et ancien sénateur de Floride, sera chargé de «présider les opérations de coordination et de promotion de cette opportunité formidable de réunir le monde», a ajouté Donald Trump, affirmant qu'ils créeraient «des milliers d'emplois» et «des milliards de dollars de CROISSANCE à notre économie».

Le locataire de la Maison Blanche souligne en outre s'être «battu de manière acharnée» lors de son premier mandat, entre 2017 et 2021, pour que les Etats-Unis organisent la Coupe du monde de football cette année et les Jeux olympiques de 2028, à Los Angeles.

«J'ai hâte de gagner et de participer à l'Expo 2035 à Miami!», conclut Donald Trump. Organisées à travers le monde depuis 1851, les Expositions universelles offrent l'occasion aux pays participants de rivaliser via l'architecture de leurs pavillons et la présentation de leurs cultures et technologies.

Après Osaka au Japon en 2025, la prochaine Exposition universelle sera organisée en 2030 à Ryad, capitale de l'Arabie saoudite.