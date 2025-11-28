Les Etats-Unis vont réexaminer l'ensemble des «cartes vertes» de résident permanent attribuées aux ressortissants de pays jugés sensibles. La décision a été prise après l'attaque perpétrée à Washington par un Afghan contre des membres de la garde nationale.

Les Etats-Unis vont réexaminer l'ensemble des «cartes vertes» de résident permanent attribuées aux ressortissants de pays jugés sensibles. (image d'illustration) imago

Keystone-SDA ATS

«Sur instruction du président des Etats-Unis, j'ai ordonné un réexamen complet et rigoureux de chaque carte verte délivrée à tout ressortissant étranger provenant de pays jugés préoccupants», a écrit jeudi sur le réseau social X Joseph Edlow, le directeur de l'USCIS, une agence fédérale chargée de l'immigration.

Interrogée par l'AFP pour savoir de quels pays il s'agissait, l'USCIS a renvoyé à une proclamation présidentielle de juin imposant des interdictions d'entrée aux Etats-Unis ou des restrictions de visas aux ressortissants de 19 pays.

«Acte de terrorisme»

Il s'agit de l'Afghanistan, de la Birmanie, du Tchad, du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale, de l'Érythrée, d'Haïti, de l'Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan, du Yémen, du Burundi, de Cuba, du Laos, de la Sierra Leone, du Togo, du Turkménistan et du Venezuela.

Deux gardes nationaux ont été grièvement blessés par balles mercredi, à deux pas de la Maison-Blanche, par un ressortissant afghan, arrivé sur le sol américain en 2021.

Le président américain Donald Trump a dénoncé un «acte de terrorisme» et promis de renforcer ses politiques anti-immigration en réaction à cette attaque.