Réfugiés Les Etats-Unis vont réexaminer l'attribution des «cartes vertes»

ATS

27.11.2025 - 22:53

Les Etats-Unis vont réexaminer l'ensemble des «cartes vertes» de résident permanent attribuées aux ressortissants de pays jugés sensibles. Une décision prise après l'attaque perpétrée à Washington par un Afghan contre des membres de la Garde nationale.

Les Etats-Unis vont réexaminer l'ensemble des "cartes vertes" de résidents permanents. L'annonce a été faite par Joseph Edlow, le patron de l'USCIS (archives).
Les Etats-Unis vont réexaminer l'ensemble des "cartes vertes" de résidents permanents. L'annonce a été faite par Joseph Edlow, le patron de l'USCIS (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.11.2025, 22:53

27.11.2025, 22:59

L'annonce a été faite jeudi par l'USCIS, une agence fédérale chargée de l'immigration."Sur instruction du président des Etats-Unis, j'ai ordonné un réexamen complet et rigoureux de chaque carte verte délivrée à tout ressortissant étranger provenant de pays jugés préoccupants», a écrit sur X son directeur, Joseph Edlow.

Interrogée pour savoir de quels pays il s'agissait, l'USCIS a renvoyé à une liste de 19 pays, dont l'Afghanistan, cités en juin dans une proclamation présidentielle.

