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«Aucune stratégie» en Iran Merz irrite Trump – 5000 militaires américains quitteront l'Allemagne

ATS

2.5.2026 - 07:17

Le ministre américain de la défense Pete Hegseth a ordonné le retrait de quelque 5000 militaires d'Allemagne d'ici à un an, soit environ 15% de ses effectifs présents dans ce pays, a indiqué le Pentagone vendredi. Plus de 36'000 soldats américains sont stationnés en Allemagne, selon un décompte officiel arrêté à la fin 2025.

Cette annonce intervient après que le président américain Donald Trump a envisagé plus tôt dans la semaine une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne, pays allié membre de l'OTAN, après des propos du chancelier Friedrich Merz, qui ont suscité sa colère.
Cette annonce intervient après que le président américain Donald Trump a envisagé plus tôt dans la semaine une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne, pays allié membre de l'OTAN, après des propos du chancelier Friedrich Merz, qui ont suscité sa colère.
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.05.2026, 07:17

02.05.2026, 07:28

«Nous prévoyons que le retrait se termine dans les six à douze prochains mois», a estimé le porte-parole du Pentagone Sean Parnell dans un communiqué.

Cette annonce intervient après que le président américain Donald Trump a envisagé plus tôt dans la semaine une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne, pays allié membre de l'OTAN, après des propos du chancelier Friedrich Merz, qui ont suscité sa colère.

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Le dirigeant allemand a estimé lundi que «les Américains [n'avaient] visiblement aucune stratégie» en Iran et que Téhéran «humiliait» la première puissance mondiale. «Il pense que c'est OK que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Il ne sait pas de quoi il parle», lui avait rétorqué Donald Trump mardi.

Italie et Espagne

Le lendemain, le président américain avait écrit que Washington était «en train d'étudier et examiner la possible réduction» de la présence militaire américaine en Allemagne. «Une décision sera prise très prochainement», avait-il précisé.

Donald Trump en veut en particulier aux alliés européens des Etats-Unis de rechigner à contribuer logistiquement ou militairement à l'offensive israélo-américaine contre l'Iran ou à la sécurisation du stratégique détroit d'Ormuz, pratiquement verrouillé par Téhéran.

Plus largement, au fil de ses deux mandats, le président républicain a multiplié les critiques contre les pays européens pour ce qu'il considère comme un manque d'engagement dans leur propre défense et l'OTAN, qu'il accuse de dépendre excessivement de la protection militaire américaine. Il agite régulièrement la menace d'un désengagement des Etats-Unis.

Outre l'Allemagne, Donald Trump a déclaré jeudi envisager également une réduction des forces américaines en Italie et en Espagne, toujours sur fond de guerre en Iran.

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