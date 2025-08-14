Les Européens usent de stratagèmes psychologiques face à un Trump instable et dissipé

Peu avant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, Friedrich Merz, Volodymyr Selenskyj et d'autres dirigeants européens ont tenté de rallier le président américain à leur cause avec des exigences claires et des images ciblées.

Trump semble avoir compris ce qui est en jeu pour l'Ukraine, disent les diplomates. (AP Photo/Alex Brandon) KEYSTONE

Pas le temps ? blue News résume pour toi Les Européens ont mis en garde Trump contre la cession de territoires en Ukraine à la Russie.

Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, a utilisé des images accrocheuses pour mettre en garde Trump contre les risques.

Trump s'est félicité de l'entretien, mais veut garder une «marge de manœuvre». Montre plus

À seulement deux jours de sa rencontre prévue avec Vladimir Poutine en Alaska, le président américain Donald Trump a reçu un message exceptionnellement clair et coordonné de la part de l’Europe. Mercredi, le chancelier Friedrich Merz, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte, ainsi que plusieurs dirigeants de premier plan se sont réunis pour mettre en garde Trump contre toute concession territoriale à la Russie.

Le magazine "Der Spiegel" s'est penché sur les détails exacts de cette rencontre. C’est Mark Rutte qui a choisi une image que Donald Trump a visiblement saisie immédiatement : si les grandes villes du Donbass tombaient aux mains de la Russie, cela ouvrirait une véritable « autoroute vers Kiev ». Autrement dit, la voie serait libre pour une offensive directe sur la capitale ukrainienne. Les participants à la réunion ont eu le sentiment que Trump n’avait pas l’intention de négocier des cessions de territoire reste à savoir s’il s’agissait d’une position sincère ou d’une impression passagère.

Cinq demandes à Trump

Friedrich Merz a présenté à Donald Trump un cahier des charges clair : l’Ukraine doit être présente à la table des futures négociations, un cessez-le-feu est indispensable, toute reconnaissance des territoires occupés est exclue, des « garanties de sécurité solides » sont nécessaires, et de nouvelles sanctions devront être imposées à Moscou si Vladimir Poutine refuse de faire des concessions. Volodymyr Zelensky a résumé la position commune en une formule lapidaire : « Il faut de la pression, de la pression, de la pression. »

Les Européens ont délibérément écourté l’entretien — une leçon tirée de précédentes rencontres avec Donald Trump, dont la capacité d’attention est, selon des diplomates cités par Der Spiegel, notoirement limitée. Volodymyr Zelensky s’est lui aussi strictement tenu aux accords pour éviter toute provocation. Ces consultations express s’inscrivent dans une initiative diplomatique d’urgence, déclenchée après que Trump a évoqué, à la surprise générale la semaine dernière, un possible accord avec Vladimir Poutine incluant des pertes territoriales pour l’Ukraine.

Trump réagit positivement - avec des réserves

Publiquement, Donald Trump a ensuite qualifié l’échange de «très bon» et «amical», lui attribuant même la note de dix sur dix. Il a repris certains des points clés avancés par les Européens et menacé la Russie de « très graves conséquences » en cas d’échec des discussions en Alaska — sans toutefois en préciser la nature. Dans le même temps, il a pris soin de souligner qu’il souhaitait conserver une certaine «marge de manœuvre».

Pour Friedrich Merz, la journée avait une portée symbolique : cent jours après son entrée en fonction, il s’est affiché pour la première fois comme véritable coordinateur européen — avec l’objectif clair d’influencer Donald Trump avant sa rencontre avec Vladimir Poutine. Reste à voir, en Alaska, si ce coup diplomatique portera ses fruits.

