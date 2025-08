Des experts doutent de la santé mentale de Donald Trump

Les experts doutent de plus en plus de la santé mentale du président américain Donald Trump. Ses apparitions de ces dernières semaines soulèvent quelques questions.

L'état mental de Donald Trump suscite des interrogations chez de nombreux experts. Image : Alex Brandon/AP/dpa (Archivbild)

tgre Gianluca Reucher

Pas le temps? blue News résume pour toi Les dernières apparitions du président américain Donald Trump ont semé le doute sur sa santé mentale.

Des experts constatent de plus en plus de pertes de mémoire et des sauts de sujet chez le président de 79 ans.

Une porte-parole de la Maison-Blanche s’est dite indignée face à ces accusations. Montre plus

Troubles de la mémoire, sauts thématiques, propos confus – les récentes apparitions de Donald Trump poussent de plus en plus d’experts du secteur de la santé à douter de l’état mental du président américain. Le journaliste Adam Gabbatt a analysé en profondeur plusieurs situations frappantes avec l’aide de spécialistes dans le «Guardian».

Il y a à peine deux mois, Trump a fêté son 79e anniversaire avec une parade. S’il termine un second mandat, il aura déjà 82 ans. Or, des experts soulignent d’ores et déjà un déclin notable de ses capacités physiques et mentales. Dernier exemple en date: une rencontre avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Des éoliennes qui «rendent les baleines folles».

Lors d’un entretien à Turnberry, en Écosse, censé porter sur la migration, Donald Trump a soudainement dévié sur l’énergie éolienne: «Ce que je veux dire à l’Europe, c’est que nous – nous n’autoriserons pas la construction d’éoliennes aux États-Unis. Elles nous tuent. Elles détruisent la beauté de nos paysages.» Il a également affirmé – sans fournir la moindre preuve – que les éoliennes «rendaient les baleines folles» et «tuaient les oiseaux».

Le psychologue Harry Segal, de l’Université Cornell, y voit un exemple évident de pensées non régulées, comme il l’explique dans «The Guardian». Et ce n’est là qu’un exemple parmi d’autres de ces dernières semaines.

Début juillet, Trump s’est vu demander quel engagement électoral il souhaitait honorer en priorité. Sa réponse? Une digression incohérente sur la pression de l’eau: «J’ai supprimé une loi – tout récemment –, tu achètes une maison, il y a un robinet, et il n’y a pas d’eau qui en sort. Ils ont mis un limiteur. Même dans des régions où il y a trop d’eau. La douche ne fonctionne pas bien...»

Lors d’une réunion de cabinet à la Maison-Blanche, qui devait porter sur les inondations au Texas, les guerres à Gaza et en Ukraine ou encore les tarifs douaniers mondiaux, le président américain s’est attardé pendant près d’un quart d’heure… sur la décoration de la salle de réunion. Il a vanté les médaillons dorés au plafond, les lampes, et a déclaré: «Parfois, j’aime mieux les cadres que les tableaux.» Avant de demander à son cabinet s’il devait faire dorer les moulures: «On pourrait peut-être voter là-dessus.»

Des informations erronées suscitent l'étonnement

Concernant la famine dans la bande de Gaza, Trump a affirmé fin juillet que les Etats-Unis avaient «envoyé 60 millions de dollars à Gaza il y a deux semaines pour l'aide alimentaire». Il a ajouté: «Aucun autre pays n'a donné quoi que ce soit. Personne n'a remercié».

Une présentation manifestement erronée, comme le rapporte le «Guardian»: Les Etats-Unis ont annoncé en juin une aide de 30 millions de dollars – mais le versement n'avait pas encore eu lieu fin juillet. En outre, plusieurs pays, dont la Jordanie et les Emirats arabes unis, avaient organisé des livraisons d'aide à Gaza, et l'UE avait déjà fait une promesse de 170 millions d'euros en mai.

Un autre moment particulièrement curieux remonte au début juillet, lors d’un discours à Pittsburgh. Le président y a affirmé que son oncle – le physicien John G. Trump – avait enseigné au futur Unabomber, Ted Kaczynski, au Massachusetts Institute of Technology. Une déclaration historiquement impossible: Kaczynski n’a jamais étudié dans cette université et a été identifié comme le Unabomber en 1996. Or, l’oncle de Trump est décédé en 1985.

Des experts comme Harry Segal y voient un cas de confabulation: «Il part d’une idée ou d’un fait réel, puis y ajoute des éléments qui ne se sont jamais produits.»

Des «signes classiques de démence»

«Ce que nous voyons, ce sont des signes classiques de démence – une détérioration massive par rapport au passé», a déclaré le psychologue John Gartner il y a quelques semaines. Il a expliqué: «Si vous regardez des enregistrements des années 1980, Trump était extrêmement articulé. Toujours un idiot – mais quelqu'un qui pouvait s'exprimer clairement. Aujourd'hui, il peut à peine terminer une pensée. C'est une dégradation dramatique».

Gartner a en outre mis en garde: «J'avais déjà prédit avant l'élection qu'il s'effondrerait sur le plan cognitif avant la fin de son mandat. Et au rythme où il se dégrade ... eh bien, nous verrons. Mais cela va empirer. J'en suis convaincu».

Interrogée sur les événements, la porte-parole de la Maison Blanche, Liz Huston, s'est emportée auprès du journal: «Le Guardian est un porte-parole de la gauche et devrait avoir honte de qualifier d'‹experts› des résistants devenus fous». Et d'ajouter: «Le président Trump est intellectuellement au plus haut niveau et travaille 24 heures sur 24 pour des accords fantastiques pour les Américains».

Son ancien médecin personnel, Ronny Jackson, défend également Trump: «En tant qu'ancien médecin personnel du président et médecin à la Maison Blanche pendant 14 ans, je peux dire avec certitude que le président Donald J. Trump est le président le plus sain que ce pays ait jamais eu».