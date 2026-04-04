Les forces armées iraniennes ont rejeté samedi soir le nouvel ultimatum de Donald Trump exigeant un accord ou le déblocage du détroit d'Ormuz sous 48 heures. Elles ont jugé «stupides» ses menaces de «déchaîner les enfers» sur l'Iran.

L'ultimatum avait alors été fixé au «lundi 6 avril à 20H00, heure de Washington» (archives). AFP

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Le président américain agressif et belliqueux, après avoir subi des défaites successives, a entrepris, de façon impuissante, instable, énervée et stupide, de menacer les infrastructures et les biens» de l'Iran, a affirmé le général Ali Abdollahi, chef du commandement des forces armées iraniennes.

«Avec nos forces armées, nous n'hésiterons pas un seul instant à défendre les droits de notre pays, à protéger nos biens et à remettre tout agresseur à sa place», a ajouté le général Abdollahi, cité par la télévision d'Etat sur Telegram.

Plus tôt samedi, le président Trump avait donné «48 heures» à l'Iran pour «conclure un accord ou rouvrir le détroit d'Ormuz», sans quoi les Etats-Unis déchaîneraient «les enfers sur eux».

«Vous vous souvenez quand j'ai donné 10 jours à l'Iran pour CONCLURE UN ACCORD ou ROUVRIR LE DETROIT D'ORMUZ. Le temps presse – 48 heures avant de déchaîner les enfers sur eux. Gloire à DIEU!», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social en plein week-end pascal.

Ultimatum

Le 26 mars, Donald Trump avait émis un ultimatum de 10 jours à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz, voie maritime critique pour l'économie mondiale et quasiment bloquée par l'Iran depuis le début de la guerre, à quelques exceptions près.

L'ultimatum avait alors été fixé au «lundi 6 avril à 20H00, heure de Washington». En l'absence d'une réouverture du détroit, le président américain avait menacé de détruire les centrales électriques en Iran.

Samedi soir, l'armée iranienne a prévenu qu'«en cas d'attaque par l'ennemi américano-sioniste, nous viserons toutes les infrastructures utilisées par l'armée terroriste américaine, ainsi que les infrastructures du régime sioniste, sans exceptions, lors d'attaques destructrices et ininterrompues».

«Depuis le début de cette guerre qui nous a été imposée, nous avons tenu nos promesses, ce message veut dire tout simplement que vous allez ouvrir les portes de l'enfer», a conclu le général Abdollahi.