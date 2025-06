Selon le média Watson, un détachement de l’armée suisse aurait été déployé à Tel Aviv afin de protéger l’ambassade et son personnel. Parallèlement, une partie des effectifs de la mission diplomatique à Téhéran a été évacuée.

Rédaction blue News, Keystone-ATS Basile Mermoud

Selon une information du média en ligne Watson relayée par le Temps et 24 heures, l’armée aurait envoyé des soldats d'élite du Détachement de reconnaissance de l’armée 10 (DRA 10) à Tel Aviv pour protéger l’ambassade de Suisse et son personnel.

La situation devient également dangereuse pour l’ambassadrice suisse en Iran, Nadine Olivieri Lozano. Elle se trouve à Téhéran, ville bombardée, et a été convoquée dès le premier jour des frappes aériennes israéliennes par le ministère iranien des Affaires étrangères.

Personnel évacué à Téhéran

Cinq diplomates en poste à Téhéran ont été évacués par voie terrestre mardi avec leur famille, a indiqué Nicolas Bideau à Keystone-ATS mardi soir, revenant sur une information de la RTS. Deux diplomates restent sur place notamment pour remplir le mandat de protection des intérêts américains en Iran.

Le canal suisse est actif pour les deux parties et dans les deux sens. «Et je peux vous dire qu'il est utilisé de part et d'autre», a encore dit le chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères Nicolas Bideau à l'agence de presse suisse.

L’ambassadrice Nadine Olivieri est toujours à Téhéran. «Elle conduit la diplomatie suisse en Iran, a-t-il relevé sur les ondes de la RTS. Le personnel suisse qui n’est pas actif sur le plan diplomatique a quitté l’Iran».

«Cinq personnes transférables et six accompagnateurs ont quitté l'Iran aujourd'hui par voie terrestre», a-t-il ajouté, précisant que la représentation à Téhéran compte 7 employés transférables et 23 employés locaux.

Des départs aussi en Israël

Par ailleurs, «deux accompagnateurs (enfants ou époux, ndlr.) ont quitté Israël mardi par voie terrestre», a-t-il poursuivi, soulignant que la représentation à Tel Aviv compte 7 collaborateurs transférables et 18 collaborateurs locaux.

En raison du conflit entre Israël et l'Iran, de nombreux Suisses attendent de pouvoir sortir de la région en guerre. Le DFAE a reçu 130 demandes de personnes qui souhaitent quitter l'Etat hébreu ou la République islamique.