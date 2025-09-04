  1. Clients Privés
Défense Les garanties de sécurité pour l'Ukraine dénoncées par Moscou

ATS

4.9.2025 - 07:25

La Russie a dénoncé jeudi comme des «garanties de danger pour le continent européen» les assurances demandées par Kiev dans le cadre d'un règlement du conflit en Ukraine.

L'Ukraine veut des garanties de sécurité contre les attaques russes (archives).
L'Ukraine veut des garanties de sécurité contre les attaques russes (archives).
sda

Keystone-SDA

04.09.2025, 07:25

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a répété que la Russie jugeait «absolument inacceptables» les garanties de sécurité demandées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et qui doivent être discutées lors d'une réunion de la «coalition des volontaires» jeudi.

«Ce ne sont pas des garanties de sécurité pour l'Ukraine; ce sont des garanties de danger pour le continent européen», a-t-elle martelé devant des journalistes lors d'une conférence économique à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe.

«La Russie n'a pas l'intention de discuter d'une intervention étrangère en Ukraine, qui serait fondamentalement inacceptable et saperait toute forme de sécurité, sous quelque forme ou format que ce soit», a ajouté Maria Zakharova.

