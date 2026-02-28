  1. Clients Privés
Contre les bases américaines Les Gardiens de la Révolution tirent une nouvelle vague de missiles

ATS

28.2.2026 - 16:29

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont lancé une nouvelle vague de missiles contre des bases américaines dans le Golfe, en réponse aux frappes israéliennes et américaines contre la République islamique, a rapporté samedi la télévision d'Etat.

De la fumée dans le ciel après l’interception apparente d’un missile à proximité de Yas Island, à Abou Dhabi (Émirats arabes unis), le 28 février 2026.
De la fumée dans le ciel après l’interception apparente d’un missile à proximité de Yas Island, à Abou Dhabi (Émirats arabes unis), le 28 février 2026.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

28.02.2026, 16:29

Les Gardiens de la Révolution, ont «entamé une nouvelle vague d'attaques de missiles contre des bases américaines», a affirmé la télévision, citant ce corps, armée idéologique de la République islamique.

