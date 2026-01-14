  1. Clients Privés
La pression monte L'avidité de Trump pour le Groenland et ses multiples conséquences

Philipp Dahm

14.1.2026

Donald Trump rêve d'annexer le Groenland, mais il ne connaît pas le nom du Premier ministre local. Il ne se doute sans doute pas non plus de ce que ses envies provoquent chez habitants de l'île. La situation actuelle en cinq points.

Trump étudie

Trump étudie "activement" un "achat" du Groenland (Maison Blanche)

Le président américain Donald Trump étudie "activement" avec son équipe un "achat" du Groenland au Danemark, a déclaré mercredi la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt lors d'un point presse.

08.01.2026

Philipp Dahm

14.01.2026, 17:30

14.01.2026, 19:32

Depuis 2019 et son premier mandat, Donald Trump a des vues sur le Groenland. Et l'homme de 79 ans n'en démord pas. Il va «faire quelque chose avec le Groenland - qu'ils apprécient ou non», a-t-il déclaré il y a quelques jours à la Maison Blanche.

Pourquoi le New-Yorkais est-il si obsédé par cette île qui appartient au Danemark? «Si nous ne le faisons pas, la Russie ou la Chine prendront le Groenland. Et nous n'aurons pas la Russie ou la Chine comme voisins».

Ce sont évidemment des propos approximatifs typiques de Trump. Car la Russie est limitrophe de l'Alaska sur le détroit de Béring, qui, comme chacun sait, appartient aux Etats-Unis. L'Amérique et la Russie sont distantes d'à peine 83 kilomètres. En revanche, la distance avec le Groenland est de plus de 1900 kilomètres depuis la pointe nord-est des États-Unis. Voilà pour ce qui est du voisinage.

La frontière entre l'Alaska aux États-Unis et l'Extrême-Orient russe. Les pays sont séparés par le détroit de Béring. Fun Fact : la mer de Béring, située au sud, porte le nom du Danois Vitis Bering, qui l'a traversée en 1728 au service de la Russie.
La frontière entre l'Alaska aux États-Unis et l'Extrême-Orient russe. Les pays sont séparés par le détroit de Béring. Fun Fact : la mer de Béring, située au sud, porte le nom du Danois Vitis Bering, qui l'a traversée en 1728 au service de la Russie.
Google Earth

Trump pourrait pourtant invoquer de bien meilleures raisons pour justifier ses envies de Groenland: L'énorme importance géostratégique de l'île ou le fait que l'on y trouve 47 des 50 minéraux que Washington considère comme essentiels à sa survie.

Crise. Groenland : une rencontre à très haut risque à la Maison Blanche

CriseGroenland : une rencontre à très haut risque à la Maison Blanche

La Maison Blanche ne cesse désormais d'augmenter la pression: si l'on ne parvient pas à un accord, les Etats-Unis pourraient faire les choses «à la dure», menace ouvertement Trump. Les derniers développements de l'affaire en cinq points:

Trump de plus en plus erratique

Bien qu'il y ait de bonnes raisons pour que les Etats-Unis s'intéressent au Groenland, Trump semble de plus en plus obsessionnel sur le sujet - et pas seulement en raison de ses menaces non dissimulées. Le président déclare au «New York Times» qu'il a le sentiment que l'île est «psychologiquement nécessaire au succès».

Donald Trump s'adresse au Detroit Economic Club le 13 janvier.
Donald Trump s'adresse au Detroit Economic Club le 13 janvier.
KEYSTONE

Lorsque le journal lui demande s'il s'agit de la nation ou de lui-même, Trump répond: «psychologiquement important pour moi». Et: «Peut-être qu'un autre président penserait différemment, mais jusqu'à présent, j'avais raison sur tout». Et en même temps, il sait que «cela pourrait provoquer des remous au sein de l'OTAN».

Plus loin, Trump se montre étonnamment mal informé lorsqu'une journaliste l'interroge le 13 janvier sur la déclaration du Premier ministre groenlandais. Celui-ci a déclaré qu'il était préférable de rester avec le Danemark.

«Dès aujourd'hui». Le Danemark renforce sa présence armée au Groenland

«Dès aujourd'hui»Le Danemark renforce sa présence armée au Groenland

«Eh bien, c'est son problème. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais rien de lui. Mais ce sera un gros problème pour lui», déclare Trump à propos de Jens-Frederik Nielsen, dont la patrie l'attire tant.

«Faire monter les Groenlandais à bord» 

«USA Today» a eu des nouvelles d'un membre de l'administration qui travaille sur le sujet depuis 2020. Il pourrait ne s'écouler que «des semaines ou des mois» avant que les Etats-Unis n'interviennent sur l'île, explique Thomas Dans au journal. Et: «C'est un train à plusieurs arrêts», affirme le banquier d'investissement que Trump a nommé à la tête de la commission Arktik.

«On pourrait avancer à un rythme express, les arrêts locaux pourraient être ignorés et le train entrerait directement dans la gare centrale», explique Dans de manière imagée.

Europe, including France and Germany, have announced they are working on a plan in the event the United States follows through on its threat to attack Greenland. Denmark is withdrawing troops from other areas to redeploy in defence of Greenland, also requests allied troops.

[image or embed]

— Anonymous (@youranoncentral.bsky.social) 11. Januar 2026 um 01:46

Il sait au moins qu'il serait préférable de convaincre la population locale : «Nous devons faire monter les Groenlandais à bord», dit-il en parlant des 57 000 personnes qui vivent sur l'île. Il doit y avoir un «processus pour obtenir la confiance et le soutien des Groenlandais, et cela demande du temps et des efforts du côté américain».

Effets au Groenland: «Les enfants ont peur»

Le fait que les Etats-Unis veuillent annexer le Groenland est «inconcevable», déclare Naaja Nathanielsen, ministre de l'économie et des matières premières sur l'île. La rhétorique de Washington est «insultante, mais aussi déroutante», selon elle, citée par l'agence de presse turque «Anadolu Ajansı».

Les querelles autour de l'île pèsent sur les habitants: «Cela provoque beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir. Les gens font état de problèmes de sommeil. Cela remplit vraiment l'agenda et provoque des discussions dans les foyers», déplore la quinquagénaire. «Les enfants ont peur».

For years trump and his regime have affected our sleep and frightened U.S. citizens, now that cancer has spread to the world. This older, gentle woman in Greenland says, she's afraid because we have no respect for her or her country. MAGA destroys everything.

[image or embed]

— Jason Dogwood 💙 🏳️‍🌈 🌱 (@jasondogwood.bsky.social) 9. Januar 2026 um 22:13

«Nous n'avons aucun problème à en savoir plus sur ce qui se passe autour du Groenland. [...] Nous n'avons aucun problème à donner à l'OTAN plus d'accès au Groenland», assure Nathanielsen, qui met en garde contre une rupture d'alliance: «Cela sous-entend qu'un pays est attaqué par un autre partenaire de l'OTAN, mais en réalité, nous serions tous attaqués».

Des lois prévues pour interdire - et autoriser - l'action du Groenland

La républicaine Lisa Murkowski et la démocrate Jeanne Shaheen ont présenté conjointement une loi qui interdirait à Donald Trump d'annexer, d'occuper ou de contrôler de toute autre manière le territoire d'un pays de l'OTAN sans l'accord du partenaire de l'alliance concerné.

La loi interdirait au gouvernement d'utiliser en conséquence les ressources du Pentagone ou du département d'Etat. Le président américain dispose d'une énorme marge de manœuvre en matière de politique étrangère, mais la souveraineté en matière de ressources budgétaires appartient aux deux chambres du Congrès américain.

Eclairage d'expert. «L'intérêt de Trump pour le Groenland n'a rien à voir avec la sécurité militaire»

Eclairage d'expert«L'intérêt de Trump pour le Groenland n'a rien à voir avec la sécurité militaire»

Il n'est pas certain que le projet ait une chance réaliste d'être adopté par une majorité du Sénat puis par la Chambre des représentants. D'autant plus que le camp adverse lance lui aussi un projet de loi dans le ring.

Le républicain Randy Fine, de Floride, pays d'adoption de Trump, présente une loi qui non seulement autorise explicitement Trump à annexer le Groenland - mais qui permet également à la Maison Blanche de faire de l'île le 51e Etat fédéral.

«Le taux de pauvreté au Groenland est beaucoup, beaucoup plus élevé qu'au Danemark. Le pays est gouverné par des socialistes, et il n'est pas dans l'intérêt de l'Amérique qu'un territoire aussi vaste, situé entre les Etats-Unis et la Russie, soit gouverné par des socialistes», explique Fine à «Fox News».

La réaction de l'Europe, de l'OTAN et de la Russie

Donald Trump se moque de la défense du Groenland: L'île se défend «avec deux chiens de traîneau au lieu de sous-marins». Le Premier ministre groenlandais mise donc sur l'alliance déjà existante: «Notre sécurité et notre défense relèvent de l'OTAN», écrit Jens-Frederik Nielsen sur Instagram. «C'est un lien fondamental et sûr».

L'île renforcera sa coopération avec l'Alliance, assure encore Nielsen. Le secrétaire général de l'OTAN a fait de même: nous travaillons sur «les prochaines étapes» pour renforcer la sécurité dans l'Arctique, a déclaré Mark Rutte le 12 janvier.

Des appels similaires proviennent d'Allemagne: «Nous devons partir du principe que Trump prend les choses au sérieux avec le Groenland. L'Europe doit donc être beaucoup plus présente», demande Patrick Sensburg, chef de l'association des réservistes, interrogé par le quotidien «Bild». Un stationnement permanent servirait également à l'entraînement des troupes européennes dans des conditions arctiques, poursuit-on.

«Nous devons y transférer en peu de temps au moins une brigade européenne sous le commandement du Danemark. L'Allemagne aura également un devoir particulier à cet égard», déclare l'homme de 54 ans. Le commissaire européen à la Défense et à l'Espace, Andrius Kubilius, propose également un soutien militaire au Groenland, affirme «The Defense Watch».

Et la Russie? Le Kremlin a intérêt à affaiblir l'OTAN - et jette de l'huile sur le feu via le «chien en chaîne» de Vladimir Poutine. «Trump doit se dépêcher», cite un post de Dmitri Medvedev. Il est ex-président et chef adjoint du Conseil de sécurité russe.

La raison? «Selon des informations non confirmées, il pourrait y avoir un référendum soudain dans quelques jours, au cours duquel les 55 000 habitants du Groenland pourraient voter pour rejoindre la Russie. Et c'est tout !» En référence aux attaques américaines contre des bateaux de drogue dans les Caraïbes, il ajoute que les Etats-Unis pourraient également éliminer un «nid de guêpes de la mafia de la drogue» au Groenland.

