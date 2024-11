Les habitants appelés par mégaphone à se mettre à l'abri

Les habitants de la région de Valence (sud-est de l'Espagne), dévastée en début de semaine par des inondations meurtrières, sont appelés dimanche à rentrer chez eux en raison d'un danger de nouvelles précipitations intenses dans la soirée.

Les habitants de Valence sont appelés à rentrer et rester chez eux (photo d'illustration). KEYSTONE

AFP Clara Francey

L'Agence nationale de Météorologie (Aemet) a lancé une nouvelle «alerte rouge» pour le littoral sud de Valence entre 18h00 et 23h00, avec de possibles précipitations de 90 litres/m2, soit 9 cm, en une heure, évoquant la possibilité de tempêtes «de grande intensité».

Alors que les premières gouttes de pluie tombaient sur le sud de la ville et que le ciel se faisait de plus en plus menaçant, la police avisait par mégaphone les habitants de cette nouvelle alerte et du risque de fortes pluies et leur demandait de rentrer chez eux, a constaté une journaliste de l'AFP.

La alcaldesa de Carcaixent avisa a sus vecinos de la alerta por fuertes lluvias.



Pide a los vecinos que no salgan y que suban a los pisos altos de sus viviendas.https://t.co/jCrQE8ScqI pic.twitter.com/isu2lunjqU — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 3, 2024

La même scène se déroulait dans d'autres zones de la ville, comme le quartier de la Torre de Valence.