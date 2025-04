En vingt ans, la santé bucco-dentaire des Suisses et Suissesses s'est nettement améliorée. En 2022, 71% des Helvètes qualifiaient de «bon à très bon» l’état de leurs dents et gencives, révèle une étude publiée lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le pourcentage des personnes interrogées ayant une dentition naturelle complète se montait à 44% en 2022, contre 33% vingt ans plus tôt.

Dans l'ensemble, les femmes se montrent plus contentes de l'état de leurs dents (74% de satisfaction ) que les hommes (68%).

«L'état de santé bucco-dentaire est le reflet d'inégalités sociales marquées», pointe par ailleurs l'OFS dans sa nouvelle publication consacrée au sujet. Les personnes ayant fait des études jugent globalement meilleure leur santé bucco-dentaire que celle sans formation post-obligatoire.

En outre, plus le niveau de formation est élevé, plus celle des personnes fréquentant l'hygiéniste dentaire l'est également.

Même constat en fonction concernant la préservation de la dentition naturelle complète, qui s'avère très variable selon le niveau de formation. Chez les 25 et 64 ans, seules 25% des personnes sans formation post-obligatoire ont une dentition naturelle complète, contre 45% de celles ayant achevé une formation de degré secondaire II et 56% des sujets au bénéfice d'une formation tertiaire. Ces différences sociales sont stables depuis 2002.

L'hygiéniste a la cote

En vingt ans, les visites chez l'hygiéniste dentaire ont nettement augmenté. En 2002, seules 37% des personnes interrogées s'y étaient rendues en cours d'année, contre 58% en 2022. A l'inverse, les visites chez le dentiste ont reculé: 62% des sujets y sont allés au moins une fois en 2002, contre 56% en 2022.

Globalement, 74% des Suisses et Suissesses ont eu recours en 2022 à des traitements de médecine et/ou d'hygiène dentaire.

Par ailleurs, ce dernier recensement révèle que 35% des Suisses ont déjà porté un appareil dentaire une fois dans leur vie. Cette part est en augmentation constante depuis vingt ans (2012: 28%, 2002: 23%). Ce sont les jeunes qui recourent le plus souvent aux appareils dentaires.

L'orthodontie reflète elle aussi des différences sociales marquées. Plus le niveau de formation est élevé, plus le recours aux appareils est fréquent.