Kuala Lumpur Les hindous de Malaisie célèbrent en couleur la fête de Thaipusam

ATS

1.2.2026 - 06:58

Une vague de couleurs déferle dimanche sur les grottes de Batu, en périphérie de la capitale malaisienne Kuala Lumpur. Elle est formée par des centaines de milliers de fidèles rassemblés pour la fête de Thaipusam, l'une des plus importantes pour les hindous tamouls.

La Fête hindouiste du Thaipusam bat son plein à Kuala Lumpur.
La Fête hindouiste du Thaipusam bat son plein à Kuala Lumpur.
ATS

Keystone-SDA

01.02.2026, 06:58

01.02.2026, 07:17

«Je suis arrivé au temple à trois heures du matin», explique à l'AFP S. Jeyasangar, 39 ans. «Je viens assister au Thaipusam depuis 30 ans», assure le pèlerin.

La fête de Thaipusam est célébrée de façon spectaculaire en Malaisie, où les personnes d'origine indienne représentent 7% des 34 millions d'habitants de ce pays multiculturel à majorité musulmane.

Elle est aussi suivie en Inde, à Singapour, et dans d'autres régions où vivent d'importantes communautés hindoues tamoules. Depuis plus d'un siècle, les grottes de Batu et leur spectaculaire complexe de temples dorés sont un haut lieu de cette célébration religieuse.

3 personnes inculpées. Bousculade dans le sud de l'Inde: au moins 40 morts

3 personnes inculpéesBousculade dans le sud de l'Inde: au moins 40 morts

Là, de nombreux pèlerins convergent, certains le corps transpercé de crochets et de piques, suivant une tradition religieuse ancienne. D'autres apportent du lait en offrande, commémorant ce jour où la déesse Parvathi a donné à son fils, le dieu Murugan, une puissante lance destinée à combattre des démons.

Au pied de l'imposante statue dorée de 43 mètres de haut qui honore ce dernier, doivent se masser quelque 2,5 millions de visiteurs le temps des célébrations, selon les médias locaux.

«La fête de Thaipusam est importante pour moi parce que j'ai traversé beaucoup d'épreuves et que je dois ma réussite actuelle au dieu Murugan», confie Shema Nanthini, 26 ans, à l'AFP.

Nombre de visiteurs gravissent pieds nus les 272 marches colorées qui mènent au temple où sont célébrés les rites. Certains transportent, au rythme des percussions, de lourdes structures métalliques ornementées appelées «kavadis».

