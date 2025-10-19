  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Yémen Les Houthis retiennent 20 employés de l’ONU, dont un haut responsable

Basile Mermoud

19.10.2025

Les rebelles houthis détiennent à Sanaa 20 employés des Nations unies dont le représentant de l'Unicef au Yémen, le Britannique Peter Hawkins, ont annoncé dimanche des responsables de l'ONU.

Des dizaines de membres de l'ONU ont été arrêtés ces derniers mois dans les régions contrôlées par les insurgés yéménites, soutenus par l'Iran (archives).
Des dizaines de membres de l'ONU ont été arrêtés ces derniers mois dans les régions contrôlées par les insurgés yéménites, soutenus par l'Iran (archives).
IMAGO/Anadolu Agency

Agence France-Presse

19.10.2025, 22:35

La veille, les rebelles qui contrôlent Sanaa ont mené une descente dans un bâtiment de l'ONU, où résident les employés de l'organisation internationale dans la capitale du Yémen en guerre.

«Cinq membres du personnel national et 15 membres du personnel international sont détenus dans le complexe» de l'ONU, a indiqué à l'AFP Jean Alam, porte-parole du coordinateur résident de l'ONU au Yémen.

Tragédie en mer. Naufrage : près de 70 morts au large du Yemen

Tragédie en merNaufrage : près de 70 morts au large du Yemen

Selon lui, 11 autres employés nationaux ont été relâchés après avoir été interrogés et l'ONU est en contact avec les Houthis et d'autres parties pour «résoudre cette grave situation le plus rapidement possible et mettre fin à la détention de tout le personnel».

«Peter Hawkins fait partie des 15 employés internationaux détenus dans le complexe», a dit un responsable de l'ONU sous couvert de l'anonymat. Samedi, M. Alam a déclaré à l'AFP que des forces des Houthis étaient entrées «sans y être autorisées» dans le complexe onusien à Sanaa.

Yémen. Fin des raids américains contre les Houthis

YémenFin des raids américains contre les Houthis

Les rebelles ont déjà pris d'assaut des bureaux de l'ONU à Sanaa le 31 août, détenant une dizaine d'employés, selon l'ONU.  Ils sont soupçonnés d'espionnage au profit des Etats-Unis et d'Israël, selon haut responsable houthi.

Jeudi, dans un discours télévisé, le chef des rebelles, Abdelmalek al-Houthi, a affirmé que ses forces avaient démantelé «l'une des cellules d'espionnage les plus dangereuses», présentée comme «liée à des organisations humanitaires telles que le Programme alimentaire mondial et l'Unicef».

Conflit international. L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré du Yémen

Conflit internationalL'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré du Yémen

Des accusations qualifiées samedi de «dangereuses et inacceptables» par le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, pour qui elles «mettent gravement en danger la sécurité du personnel onusien et des travailleurs humanitaires, et compromettent les opérations vitales de secours».

Plus de dix ans de guerre civile ont plongé le Yémen, l'un des pays les plus pauvres de la péninsule arabique, dans l'une des pires crises humanitaires au monde, selon l'ONU.

Les plus lus

Les trésors des musées attisent les convoitises
Un éclair de Mbappé pour sortir le Real de l’ennui à Getafe
Deux ans de captivité : le récit des proches des derniers otages
Genève : les multinationales dans le viseur d'un défilé pro-Palestine
Belinda Bencic accède directement au second tour
Le président sortant de Chypre-Nord battu à la présidentielle