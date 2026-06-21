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Un camouflet pour Netanyahu 92% des Israéliens estiment que l'Iran a gagné la guerre

ATS

21.6.2026 - 12:05

Les Israéliens estiment massivement que l'Iran est sorti renforcé du conflit au Moyen-Orient, selon un sondage publié dimanche. Cela met en lumière un profond mécontentement de l'opinion publique sur la conduite de la guerre, mais aussi un solide soutien à l'action militaire au Liban.

Les électeurs du bloc de droite, bastion électoral du Premier ministre Benjamin Netanyahu, sont les plus sévères, 93% d'entre eux estimant que l'Iran a remporté la confrontation (archives). 
Les électeurs du bloc de droite, bastion électoral du Premier ministre Benjamin Netanyahu, sont les plus sévères, 93% d'entre eux estimant que l'Iran a remporté la confrontation (archives). 
AFP

Keystone-SDA

21.06.2026, 12:05

21.06.2026, 12:07

L'enquête a été menée entre le 17 et le 20 juin auprès de 3644 personnes par l'Université hébraïque de Jérusalem en collaboration avec l'Institut Agam, après la conclusion d'un accord-cadre entre les États-Unis et l'Iran en vue de mettre fin au conflit. Le texte, dont Israël n'est pas signataire, prévoit la fin des hostilités sur tous les fronts y compris au Liban.

Parmi les personnes interrogées, 92% jugent que l'Iran a gagné, ou est le pays qui a tiré le plus de profit de l'affrontement, tandis que 83% considèrent que la sécurité à long terme d'Israël a été affaiblie.

Les électeurs du bloc de droite, bastion électoral du Premier ministre Benjamin Netanyahu, sont les plus sévères, 93% d'entre eux estimant que l'Iran a remporté la confrontation.

L'opposition au protocole d'accord irano-américain est aussi largement majoritaire: 63% des sondés le rejettent, contre seulement 12% qui l'approuvent.

Près des trois quarts des sondés, 72,5%, disent ne pas croire les déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahu sur les succès de la campagne, et 56% jugent sa gestion de l'offensive «ratée» ou «médiocre».

Chute du soutien

Le soutien à son maintien au poste de Premier ministre a chuté à un peu plus de 29% en juin, contre 40,5% début mars.

L'enquête met en lumière un solide soutien à l'usage de la force pour la sécurité d'Israël: 48% des sondés se disent ainsi favorables à une grande offensive militaire au Liban contre le Hezbollah, le mouvement chiite libanais soutenu par l'Iran, même au risque d'une confrontation avec Washington, tandis que seulement 21% s'y opposent.

Accord USA-Iran. Le vice-président américain, JD Vance, en route vers la Suisse

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La publication de ce sondage coïncide avec le lancement dans la journée en Suisse, de négociations irano-américaine en vue d'un accord final pour mettre un terme au conflit régional.

L'Iran a déclaré que la situation au Liban, où les bombardements israéliens et les affrontements avec le Hezbollah ont été massifs vendredi et samedi – chaque camp s'accusant de violer la trêve – serait le «principal» sujet de ces discussions.

En représailles aux frappes israéliennes, Téhéran a annoncé samedi refermer le détroit d'Ormuz, passage maritime stratégique pour le commerce mondial du pétrole.

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