Vie citoyenne – NE Les jeunes s'initient à la vie politique à Neuchâtel

ATS

28.10.2025 - 09:37

Skifter, âgé de 19 ans, s'est porté volontaire pour être le co-président de cette session des jeunes.
Skifter, âgé de 19 ans, s'est porté volontaire pour être le co-président de cette session des jeunes.
ATS

Cent jeunes du canton de Neuchâtel, âgés de 14 à 20 ans, sont réunis mardi à Neuchâtel pour la première fois dans le cadre de la session «100 voix». Ils vont s'initier durant la journée à la vie parlementaire et faire entendre leur voix sur des sujets d'actualité.

Keystone-SDA

28.10.2025, 09:37

«Nous vous félicitons de vous être portés candidats mais vous avez un gros défi devant vous (...). Les propositions que vous allez émettre serviront à alimenter les réflexions des dossiers en cours du Conseil d'Etat», a déclaré Frédéric Mairy, conseiller d'Etat en charge de la jeunesse.

Sur 14'000 adolescents, qui pouvaient s'inscrire à cette journée, 253 ont répondu à l'appel. Un tirage au sort a été effectué pour obtenir un échantillon représentatif de 100 personnes.

Après une introduction, les jeunes ont été répartis en commissions. Les discriminations et violences de genre, la santé mentale et le numérique, l'impact de la dette sur le budget des jeunes, l'adaptation au changement climatique, l'accès des jeunes à la culture et la participation à la vie politique sont au menu.

