Un journaliste de l'AFP sur place a constaté que deux véhicules du Comité d'enquête russe, organe chargé de la plupart des enquêtes dans le pays, étaient garés dans la cour devant les bureaux.
Novaïa Gazeta, l'un des rares médias indépendants en Russie, s'est souvent retrouvé dans le viseur des autorités en raison de ses enquêtes sur les violations des droits humains.
L'engagement de ce média, notamment dans la couverture des violations des droits de l'homme en Tchétchénie, a coûté la vie à plusieurs de ses collaborateurs. Parmi eux: Anna Politkovskaïa, abattue en octobre 2006 dans le hall de son immeuble à Moscou.
Dmitri Mouratov, alors rédacteur en chef, a reçu le prix Nobel de la paix en 2021, récompensant ses «efforts dans la protection de la liberté d'expression» à la tête du journal.
Le journal, édité auparavant plusieurs fois par semaine, a cessé de paraître après l'introduction de la censure militaire au début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022. Novaïa Gazeta continue cependant d'exister notamment sur internet.