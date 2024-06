La Chambre américaine des représentants a voté mardi en faveur d'un texte de loi qui instaurerait des sanctions contre des membres de la Cour pénale internationale (CPI), dont le procureur veut un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson ATS

ATS

La proposition a peu de chances d'être adoptée par le Sénat à majorité démocrate, et le président Joe Biden a exprimé son opposition.

Mais pour la majorité républicaine à la Chambre, à l'initiative du texte, ce vote mardi montre que «les Etats-Unis se tiennent résolument aux côtés d'Israël et refuse que des bureaucrates internationaux délivrent, sans aucune raison, des mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens pour des crimes inexistants», selon les propos de leur chef, le président de la Chambre Mike Johnson.

Le 20 mai, le procureur de la CPI Karim Khan a réclamé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et des dirigeants du Hamas pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza et en Israël.

S'ils sont approuvés par un panel de juges, il reviendrait aux 124 Etats membres – ni les Etats-Unis ni Israël ne le sont – d'éventuellement procéder aux arrestations.

Le président Joe Biden avait alors fustigé une démarche «scandaleuse» de Karim Khan fin mai, mais la Maison Blanche a, la semaine passée, critiqué l'initiative républicaine, estimant que sanctionner la CPI n'est pas «la bonne approche».

Le texte, voté mardi par l'essentiel des élus républicains et un cinquième des élus démocrates, interdirait notamment aux responsables de la CPI impliqués dans le dossier l'entrée sur le territoire américain.

ATS