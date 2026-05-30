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Elections Les Maltais votent sur fond de crise au Moyen-Orient

ATS

30.5.2026 - 16:10

Les électeurs maltais se rendent aux urnes samedi pour un scrutin qui devrait, selon toute vraisemblance, assurer un quatrième mandat record au gouvernement travailliste. Le climat électoral est marqué par les inquiétudes concernant la surconstruction et la corruption dans cette petite nation méditerranéenne.

Situé au large de la côte sicilienne, Malte est le plus petit et le plus densément peuplé des pays de l'Union européenne (archives). 
Situé au large de la côte sicilienne, Malte est le plus petit et le plus densément peuplé des pays de l'Union européenne (archives). 
AFP

Keystone-SDA

30.05.2026, 16:10

Les sondages d'opinion annoncent une victoire du premier ministre sortant Robert Abela, 48 ans, qui fait campagne sur le bilan économique du Parti travailliste et la promesse de protéger Malte, fortement dépendante des importations, des crises géopolitiques.

Son principal adversaire est le candidat du Parti nationaliste (PN) Alex Borg, un avocat de 30 ans et ex-lauréat du concours de beauté «Mr World Malta» qui, s'il remportait l'élection, deviendrait le plus jeune dirigeant du pays.

Jeudi, lors des derniers rassemblements avant le vote, Robert Abela a déclaré à ses partisans agitant des fumigènes qu'il serait «un capitaine fort comme l'acier».

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Son rival Alex Borg dénonçait dans le même temps un pays «en plein chaos», citant un système de santé à bout de souffle ou encore les coupures de courant récurrentes durant les étés caniculaires.

Situé au large de la côte sicilienne, Malte est le plus petit et le plus densément peuplé des pays de l'Union européenne, avec environ 550'000 habitants vivant sur 316 kilomètres carrés.

L'île possède une économie florissante fondée en grande partie sur le tourisme, les jeux en ligne et les services financiers, et de nombreux électeurs estiment que sa performance économique prime sur toutes les autres préoccupations.

Alors qu'un flot continu de personnes se présentait samedi dans un bureau de vote de la capitale, La Valette, Charmaine Kitcher, 33 ans, a indiqué que l'élection était sur toutes les lèvres et qu'elle s'attendait à une forte participation.

«Les Maltais sont des fanatiques. La politique arrive juste après la religion», a-t-elle lancé. Samedi en milieu d'après-midi, la participation s'établissait à 43,5%, un niveau supérieur à celui des élections de 2022.

Boom de la construction

La population maltaise a augmenté de près de 30% en dix ans, principalement sous l'effet de l'arrivée d'étrangers, ce qui a déclenché un boom de la construction, remplissant l'horizon de grues, créant des embouteillages et mettant sous pression les services essentiels ainsi que l'environnement.

Mais dans un pays qui importe presque la totalité de son énergie, le coût des factures est le sujet de campagne le plus brûlant. Le gouvernement affirme avoir prévu 250 millions d'euros supplémentaires pour d'éventuelles subventions, afin d'amortir les répercussions du conflit au Moyen-Orient, en plus des 150 millions d'euros déjà programmés pour 2026.

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Malte, qui dispose de peu de ressources naturelles, est en première ligne face au changement climatique et menacé par la désertification et la sécheresse, mais aucun des deux principaux partis n'en a fait sa priorité.

Le dernier sondage du Malta Independent place le Parti travailliste largement en tête avec 49% des intentions de vote, contre 38% pour le PN. Pour Melanie Cremona, une commerçante de 49 ans, Alex Borg est «jeune, a beaucoup d'énergie, un esprit neuf».

Mariella Jeremic, mère de quatre enfants et chauffeuse de taxi, a elle estimé auprès de l'AFP que la plupart des gens voteraient pour le Parti travailliste «pas avec notre coeur, mais pour l'économie, pour la stabilité».

Corruption

Selon un rapport du Conseil de l'Europe de 2025, Malte reste nettement à la traîne dans la lutte contre la corruption, mais de nombreux habitants ne souhaitent pas s'exprimer publiquement sur la question.

Robert Abela dirige Malte, membre de l'UE depuis janvier 2020, lorsque son prédécesseur Joseph Muscat a démissionné à la suite d'une crise politique provoquée par l'assassinat en 2017 de la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia.

Pour le politologue Andrew Azzopardi, de l'Université de Malte, le Premier ministre a probablement convoqué des élections anticipées afin qu'elles se tiennent avant le prochain procès de l'homme d'affaires Yorgen Fenech, poursuivi pour avoir orchestré le meurtre de la journaliste.

Daphne Caruana Galizia a révélé la corruption au plus haut niveau du pays, braquant les projecteurs sur les liens troubles entre les milieux d'affaires et l'élite politique maltaise.

Une commission d'enquête publique a conclu, en 2021, que l'État «devait assumer la responsabilité» de sa mort pour avoir créé un «climat d'impunité».

Selon Andrew Azzopardi, de nombreux électeurs penseront d'abord à leur portefeuille samedi et voteront pour le Parti travailliste malgré les scandales, car certes «il y a de la corruption, mais je touche 50 euros de plus par semaine sur ma pension».

Les premiers résultats du vote sont attendus dimanche après-midi.

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