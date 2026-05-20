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Proche-Orient Les membres de la nouvelle flottille pour Gaza transférés en Israël

ATS

20.5.2026 - 07:23

Les 430 membres de la «flottille pour Gaza» interceptée lundi au large de Chypre par la marine israélienne sont en route vers Israël, a annoncé le ministère israélien des Affaires étrangères.

La flottille Global Sumud était composée d'une cinquantaine de bateaux (archives).
La flottille Global Sumud était composée d'une cinquantaine de bateaux (archives).
sda

Keystone-SDA

20.05.2026, 07:23

«Les 430 militants ont tous été transférés à bord de navires israéliens et font route vers Israël, où ils pourront rencontrer leurs représentants consulaires», a déclaré un porte-parole du ministère. Parmi eux figurent quatre citoyens suisses.

Lundi matin, la flottille Global Sumud, composée d'une cinquantaine de bateaux, avait annoncé que les forces israéliennes étaient en train de monter à bord des navires. «L'occupation israélienne a une nouvelle fois intercepté illégalement et violemment notre flottille internationale de navires humanitaires et enlevé nos volontaires», avait-elle plus tard dénoncé sur X, exigeant «la libération rapide des militants et la fin du blocus de Gaza».

Proche-Orient. «Flottille pour Gaza»: quatre Suisses interceptés par Israël

Proche-Orient«Flottille pour Gaza»: quatre Suisses interceptés par Israël

Il s'agit de la troisième tentative en un an de briser le blocus israélien imposé à la bande de Gaza, ravagée par la guerre et confrontée à de graves pénuries depuis le début du conflit, déclenché en octobre 2023 par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait confirmé l'interception des bateaux, dénonçant un projet «malveillant».

«Vous menez cette opération avec un succès remarquable (...) Continuez jusqu'au bout», a déclaré le dirigeant au commandant de la marine israélienne à la manoeuvre, selon un communiqué de son bureau qui a diffusé un extrait de la conversation.

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