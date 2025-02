Les déclarations du président Donald Trump menaçant Gaza d'un «enfer» si les otages ne sont pas libérés d'ici à samedi sont «sans valeur et ne font que compliquer les choses», a affirmé mardi à l'AFP un dirigeant du Hamas.

Des proches d'otages, détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, manifestent devant le ministère israélien de la Défense à Tel Aviv, le lundi 10 février 2025, après que le groupe militant a annoncé qu'il retarderait la libération des otages dans la bande de Gaza après avoir accusé Israël de violer un fragile cessez-le-feu. (Photo AP/Ohad Zwigenberg) KEYSTONE

«Trump doit se rappeler qu'il y a un accord [de trêve] qui doit être respecté par les deux parties [Israël et le Hamas, NDLR] et que c'est le seul moyen de faire revenir les prisonniers», a déclaré Sami Abou Zouhri, un chef du mouvement islamiste palestinien.

«Le langage des menaces est sans valeur et ne fait que compliquer les choses», a-t-il ajouté. Une trêve fragile négociée par l'intermédiaire du Qatar avec l'aide des Etats-Unis et de l'Egypte est entrée en vigueur le 19 janvier entre Israël et le Hamas après plus de 15 mois d'une guerre ayant dévasté la bande de Gaza.

Le cessez-le-feu a permis jusqu'ici la libération de 16 otages israéliens, enlevés le 7 octobre 2023 lors de l'attaque du Hamas ayant déclenché les hostilités – en échange de quelque 700 Palestiniens détenus par Israël. Cinq otages thaïlandais ont également été libérés.

Porte «ouverte»

Au total 33 otages israéliens sont censés être libérés pendant la première phase de la trêve s'achevant le 1er mars. Mais le Hamas a annoncé lundi qu'il reportait sine die le prochain échange devant avoir lieu samedi, en accusant Israël de multiples violations de la trêve. Israël a qualifié la décision du Hamas de «violation totale» de l'accord et ordonné à son armée de se tenir prête «à tous les scénarios».

Le Hamas a ensuite assuré que la porte restait «ouverte» pour que la libération d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens «se déroule selon le plan prévu», samedi, «une fois qu'[Israël] se sera acquitté de ses obligations». «En ce qui me concerne, si tous les otages ne sont pas ramenés d'ici samedi midi – je pense que c'est une date convenable – je dirais: 'annulez [l'accord] et rien ne va plus, qu'un véritable enfer se déchaîne'», a déclaré M. Trump lundi.