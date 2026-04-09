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Affaire Epstein «Les mensonges doivent cesser aujourd'hui» : Melania Trump jure qu'elle ne savait rien

Basile Mermoud

9.4.2026

La Première dame des Etats-Unis, Melania Trump, a nié avec véhémence jeudi toute connaissance des crimes sexuels commis par Jeffrey Epstein, un scandale dont son mari, Donald Trump, exhorte les Américains à tourner la page.

Melania Trump a exhorté le Congrès à organiser une audition publique centrée sur les femmes agressées sexuellement par Jeffrey Epstein.
Melania Trump a exhorté le Congrès à organiser une audition publique centrée sur les femmes agressées sexuellement par Jeffrey Epstein.
AFP

Agence France-Presse

09.04.2026, 23:02

A la suite de la publication le 30 janvier par le ministère de la Justice d'une masse de plus de trois millions de pages du dossier de Jeffrey Epstein, décédé en prison en 2019 avant son procès, Donald Trump avait notamment estimé qu'il était «temps pour le pays de passer peut-être à autre chose». Mais dans une apparition surprise à la Maison Blanche jeudi, Melania Trump a remis le sujet au coeur de l'actualité.

«Les mensonges qui m'associent à ce personnage infâme qu'est Jeffrey Epstein doivent cesser aujourd'hui», a-t-elle déclaré devant les caméras. «Les personnes qui mentent à mon sujet sont dépourvues de toute éthique, d'humilité et de respect», a-t-elle ajouté.

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Il n'était pas clair dans l'immédiat à quoi elle faisait référence, ni pourquoi la Première Dame, dont les apparitions publiques à la Maison Blanche sont rares, a choisi de s'exprimer à ce moment précis.

Melania Trump a exhorté le Congrès à organiser une audition publique centrée sur les femmes agressées sexuellement par Jeffrey Epstein afin de «donner à ces victimes l'occasion de témoigner sous serment» et que leur témoignage soit inscrit dans les registres parlementaires. «Je ne suis pas une victime d'Epstein. Epstein ne m'a pas présentée à Donald Trump», a-t-elle tenu à préciser.

«Images et déclarations mensongères»

«Depuis des années, de nombreuses images et déclarations mensongères concernant Epstein et moi-même circulent sur les réseaux sociaux», a-t-elle prévenu.

«Je n'ai jamais eu connaissance des agissements d'Epstein à l'encontre de ses victimes. Je n'ai jamais été impliquée d'aucune manière. Je n'y ai pas pris part», a insisté Melania Trump, qui apparaît sur certaines photos authentifiées en présence de Donald Trump, Jeffrey Epstein, et de la complice de ce dernier, Ghislaine Maxwell.

«Je n'ai jamais eu connaissance des agissements d'Epstein à l'encontre de ses victimes»

US First Lady Melania Trump speaks in the Cross Hall of the White House in Washington, DC, on April 9, 2026, denying any links to the late convicted sex offender Jeffrey Epstein and his abuse. US First Lady Melania Trump on April 9 made a surprise on-camera statement to deny unspecified allegations about her and convicted sex offender Jeffrey Epstein.

Melania Trump

Première dame des Etats-Unis

Longtemps proche de Jeffrey Epstein quand les deux hommes évoluaient au sein de la jet-set à New York et en Floride (sud-est) dans les années 1990, Donald Trump assure avoir rompu avec lui bien avant qu'il ne soit inquiété par la justice et n'avoir pas eu connaissance de ses crimes sexuels.

La simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose pas a priori qu'elle ait commis des actes répréhensibles.

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Mais depuis la publication massive du 30 janvier, nombre de dirigeants et personnalités du monde entier ont été éclaboussés par la révélation de leurs liens passés avec Jeffrey Epstein, provoquant enquêtes pénales, arrestations et démissions, principalement en Europe.

Lors de l'annonce de la publication de ces documents, le ministère de la Justice a affirmé s'être ainsi acquitté de l'obligation imposée par le Congrès à l'administration Trump de faire toute la transparence sur ce dossier politiquement explosif.

Archives sur l’affaire Epstein

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