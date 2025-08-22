  1. Clients Privés
Washington La Garde nationale déployés à Washington portera «bientôt» des armes

Basile Mermoud

22.8.2025

Les militaires de la Garde nationale déployés par Donald Trump dans la capitale américaine Washington porteront «bientôt» des armes, a annoncé vendredi un responsable du Pentagone.

Trump avait affirmé que la capitale fédérale des Etats-Unis, qui jouit d'un statut unique, était «envahie par des gangs violents» et qu'il voulait la «nettoyer».
KEYSTONE

Agence France-Presse

22.08.2025, 20:41

22.08.2025, 20:48

Simultanément, le président américain a annoncé depuis le Bureau ovale que les grandes villes démocrates de Chicago et New York seront les «prochaines» à être reprises en main par des forces de l'ordre, officiellement pour lutter contre la criminalité.

«Sur ordre du ministre de la Défense (Pete Hegseth), les membres de la Garde nationale, en soutien dans la mission de réduire le taux de criminalité dans la capitale de notre pays seront bientôt en mission avec leurs armes de service», a déclaré un responsable du ministère de la Défense, sous le couvert de l'anonymat.

Il a précisé que le commandement de la Garde nationale à Washington «conservait l'autorité sur les forces de l'ordre en coordination avec la police municipale et les forces de l'ordre fédérales» d'autres agences dépêchées dans la capitale des Etats-Unis.

«Saviez-vous que l'herbe a une vie?». Trump distribue des pizzas et prononce un étrange discours

«Saviez-vous que l'herbe a une vie?»Trump distribue des pizzas et prononce un étrange discours

Le 11 août, Donald Trump, élu sur un programme de lutte contre l'immigration et la criminalité, avait expliqué placer le maintien de l'ordre à Washington sous l'autorité de son administration et y déployer la Garde nationale.

Il avait affirmé que la capitale fédérale des Etats-Unis, qui jouit d'un statut unique, était «envahie par des gangs violents» et qu'il voulait la «nettoyer». La maire démocrate Muriel Bowser a dû laisser faire mais a réfuté une flambée de violence assurant au contraire que le taux de crimes et délits est «à son plus bas niveau depuis 30 ans».

1’900 militaires à Washington

Il y a actuellement plus de 1.900 soldats de la Garde nationale -- certains devant leurs véhicules blindés devant la gare de la ville ou le long de l'immense esplanade The National Mall où se dressent les principales institutions et monuments du pays.

En plus de 800 premiers militaires, des Etats républicains ont ces jours-ci, à la demande de Donald Trump, envoyé des troupes à Washington, dont la Virginie-Occidentale, la Caroline du Sud, l'Ohio, le Mississippi, la Louisiane et le Tennessee.

Depuis le Bureau ovale, le président américain a assuré que son gouvernement allait «rendre nos villes très, très sûres», laissant entendre que d'autres effectifs de la Garde nationale allaient être dépêchés dans des mégapoles dirigées par des élus démocrates.

La France «consternée». Washington vise de nouveau la Cour pénale internationale

La France «consternée»Washington vise de nouveau la Cour pénale internationale

«Chicago, c'est la pagaille (...) donc ce sera probablement la prochaine», a-t-il déclaré, ajoutant que des forces de l'ordre fédérales «aideront (ensuite) aussi New York», la plus grande ville des Etats-Unis.

Avant ces grandes cités de la côte est et du nord, Donald Trump avait déjà déployé la Garde nationale ainsi que des Marines à Los Angeles, en Californie dirigée par le gouverneur démocrate Gavin Newsom, lors de grosses manifestations contre la politique anti-immigration du gouvernement républicain. Il s'agissait alors du premier déploiement de la sorte contre la volonté d'un gouverneur local depuis 1965.

