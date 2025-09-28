  1. Clients Privés
Fouilles et arrestations Entre Est et Ouest, la Moldavie vote dans un climat explosif

ATS

28.9.2025 - 10:37

Les Moldaves ont commencé dimanche à élire leurs députés dans un climat de haute tension. Ce scrutin va déterminer l'avenir de ce pays voisin de l'Ukraine et trancher entre la poursuite de l'intégration européenne ou un rapprochement avec la Russie.

La présidente de la Moldavie, Maia Sandu, dépose son bulletin dans un bureau de vote dimanche à Chisinau. (KEYSTONE-ATS)
Keystone-SDA

28.09.2025, 11:03

Chaque camp accuse l'autre de manipulation et de tentative d'intimidation. La plupart des sondages réalisés avant le scrutin donnent gagnant le Parti d'action et de solidarité (PAS), pro-européen, au pouvoir depuis 2021. Mais selon les analystes, l'issue du scrutin est n'est pas si certaine.

«Je veux des salaires et des retraites plus élevés... Je veux que les choses continuent comme elles étaient à l'époque russe», a affirmé Vasile, un serrurier et soudeur de 51 ans, qui n'a donné que son prénom, à l'AFP dans un bureau de vote à Chisinau.

Une autre électrice, Paulina Bojoga, 68 ans, a souhaité que la Moldavie «rattrape les pays européens, car l'Europe a tout ce dont nous avons besoin». «La situation est sur le fil du rasoir», a dit cette retraitée, revenue au pays après avoir vécu en Italie.

Troubles et achats de vote

Le scrutin de dimanche est assombri par les craintes d'achats de votes et de troubles, ainsi que par une «campagne de désinformation sans précédent» menée par la Russie, selon l'Union européenne. Des allégations démenties par Moscou, alors que l'opposition moldave, largement pro-russe, accuse le PAS d'avoir planifié une fraude.

La présidente pro-européenne Maia Sandu a mis en garde contre «l'ingérence massive de la Russie», affirmant que la Moldavie était «en danger». Son parti, le PAS, est en tête des sondages mais a perdu du terrain depuis sa large victoire en 2021.

«Si les Moldaves ne se mobilisent pas suffisamment et si l'ingérence de la Russie a un impact significatif sur nos élections, alors la Moldavie pourrait tout perdre, tout ce qu'elle a gagné, ajouté la présidente. Cela pourrait également représenter un risque important pour d'autres pays comme l'Ukraine.»

Fouilles et arrestations

Maia Sandu avait dénoncé en début de semaine les «centaines de millions d'euros» déversés par Moscou pour acheter des voix, orchestrer des campagnes de désinformation en ligne et organiser des violences. Selon Igor Botan, directeur du centre de réflexion moldave Adept, la Moldavie n'a «jamais vu un tel niveau d'ingérence dans une campagne électorale» depuis son indépendance proclamée en 1991.

Depuis le 1er août, la police moldave a réalisé plus de 600 fouilles en lien avec des tentatives de corruption électorale ou de déstabilisation, selon le Premier ministre moldave, Dorin Recean. Des dizaines de personnes ont été arrêtées.

«C'est le jour où le peuple n'a plus peur, mais où les autres ont peur du peuple... Nous choisissons une vie normale», a lancé dimanche sur Telegram l'ancien président socialiste Igor Dodon, l'un des leaders de l'opposition pro-russe. Il avait déclaré à l'AFP en début de semaine qu'en matière de politique étrangère, il poursuivrait les discussions et les négociations avec l'UE, mais rétablirait également les relations avec la Fédération de Russie.

Les bureaux de vote ont ouvert à 7 h. et fermeront à 15 h. (14 h. en Suisse). La participation de la diaspora – 300'000 émigrants avaient voté lors de la dernière élection – et celle de la région séparatiste de Transniestrie, pro-russe, seront particulièrement observées.

En 2021, la participation nationale avait atteint 52,3%. Le PAS l'avait emporté avec 52,8% des voix contre 27,2% pour le Bloc des socialistes et communistes (BESC) de M. Dodon.

