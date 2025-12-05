Les négociations entre Washington et Kiev à Miami sont terminées

Les négociations entre les émissaires américains et ukrainiens qui ont débuté jeudi à Miami sont terminées, selon le média public ukrainien Suspline, se basant sur des sources de la délégation ukrainienne présente en Floride.

C'est la troisième série de discussions entre délégations américaine et ukrainienne en deux semaines (photo prétexte, archives). IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

De retour de Moscou, où ils ont rencontré Vladimir Poutine mardi sans résultats apparents, l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, et le gendre du président américain Jared Kushner, se sont entretenus avec une délégation ukrainienne emmenée par Roustem Oumerov, secrétaire du Conseil national de sécurité, et Andrii Hnatov, chef d'état-major général.

C'est la troisième série de discussions entre délégations américaine et ukrainienne en deux semaines, la dernière s'étant déroulée dimanche également près de Miami, en présence du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio.

Depuis deux semaines, Washington multiplie les rencontres, cherchant à faire adopter un plan pour mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Mais la recherche d'un compromis est très difficile, et sur le front l'armée russe continue d'avancer lentement malgré des pertes considérables. Peu de détails ont filtré sur ce plan amendé, alors qu'une version initiale a été perçue comme étant largement favorable à la Russie.

MM. Witkoff et Kushner étaient mardi à Moscou où ils se sont entretenus pendant plus de cinq heures avec le président russe. Evoquant une «très bonne rencontre», Donald Trump a assuré mercredi que Vladimir Poutine voulait «mettre fin à la guerre».

«Notre tâche consiste désormais à obtenir des informations complètes sur ce qui a été dit en Russie», a déclaré jeudi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une adresse télévisée. «L'Ukraine est prête à faire face à toute éventualité», a-t-il ajouté.

Le président russe, en déplacement en Inde jeudi, n'a lui montré aucun signe d'assouplissement. Il a estimé que les négociations en cours étaient «complexes», mais qu'il fallait s'y «engager» plutôt que de les entraver.

«Parvenir à un consensus entre des parties en conflit n'est pas chose aisée, mais je crois que le président Trump s'y emploie sincèrement», a-t-il dit. «Je pense que nous devons nous engager dans cet effort plutôt que d'y faire obstruction», a-t-il ajouté, faisant allusion aux Européens que Moscou accuse de vouloir empêcher un accord.