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Sommet à Evian Les No G7 français confirment renoncer à un contre-sommet

ATS

1.6.2026 - 13:01

Les No G7 français avaient laissé entendre la semaine dernière qu'il n'y aurait pas de contre-sommet à Annemasse (F) sans village alternatif en Suisse. Malgré une autorisation de la préfecture, ils ont confirmé lundi y renoncer, dénonçant des conditions pas adaptées.

La coalition No G7 en France réfléchit encore à une possible manifestation après avoir renoncé à un contre-sommet (archives).
La coalition No G7 en France réfléchit encore à une possible manifestation après avoir renoncé à un contre-sommet (archives).
ATS

Keystone-SDA

01.06.2026, 13:01

01.06.2026, 13:04

Dans un communiqué relayé par plusieurs médias, le collectif parle d'"exigences irréalistes imposées par la préfecture» de Haute-Savoie. Celle-ci avait autorisé jeudi dernier un contre-sommet les 13 et 14 juin, à condition que «toutes les garanties de sécurité» soient honorées.

La coalition demandait elle la réquisition d'un terrain, comme au moment du sommet du G8 de 2003, et un village en Suisse pour canaliser les flux. Aucune de ces deux requêtes n'est atteinte. Les militants reprochent à la préfète un manque de «concertation» et une interdiction qui ne dit pas son nom.

Ils réfléchissent à la possibilité d'une manifestation le 13 ou le 14 juin. En Suisse, la coalition No G7 doit se réunir mardi soir pour dire si elle approuve le tracé sur la rive droite proposé par le Conseil d'Etat.

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