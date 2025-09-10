  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pologne Les Pays-Bas confirment avoir participé à l'opération contre les drones russes

Basile Mermoud

10.9.2025

Le Premier ministre néerlandais démissionnaire Dick Schoof a confirmé mercredi la participation néerlandaise à l'opération aérienne en Pologne avec des avions F-35, dénonçant une «violation inacceptable» de l'espace aérien polonais.

«Les Pays-Bas sont solidaires de la Pologne, notre alliée au sein de l'Otan», a affirmé M. Schoof (archive).
«Les Pays-Bas sont solidaires de la Pologne, notre alliée au sein de l'Otan», a affirmé M. Schoof (archive).
KEYSTONE

Agence France-Presse

10.09.2025, 10:47

«C'est bien que les avions de chasse néerlandais F-35 aient pu apporter leur soutien», a déclaré M. Schoof sur le réseau X. «Soyons clairs: la violation de l'espace aérien polonais la nuit dernière par des drones russes est inacceptable», a-t-il ajouté. «Elle prouve une fois de plus que la guerre d'agression russe constitue une menace pour la sécurité européenne», a-t-il poursuivi.

M. Schoof a indiqué avoir exprimé son soutien au Premier ministre polonais Donald Tusk et avoir été en contact avec le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte. «Les Pays-Bas sont solidaires de la Pologne, notre alliée au sein de l'Otan», a affirmé M. Schoof.

Les plus lus

«Le Hitler de notre époque!» : Trump pris à partie lors d’un dîner en ville
Vers une baisse des droits de douane pour la Suisse?
L’armée ukrainienne se servirait des Russes encerclés comme appât
La Pologne saisit l’Otan et demande l’activation de l’article 4
«On pensait être plus nombreux» : des mobilisations limitées à la mi-journée en France
Didier Deschamps : «Ça ne doit pas arriver, c’est inadmissible»