Le Premier ministre néerlandais démissionnaire Dick Schoof a confirmé mercredi la participation néerlandaise à l'opération aérienne en Pologne avec des avions F-35, dénonçant une «violation inacceptable» de l'espace aérien polonais.

«Les Pays-Bas sont solidaires de la Pologne, notre alliée au sein de l'Otan», a affirmé M. Schoof (archive). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«C'est bien que les avions de chasse néerlandais F-35 aient pu apporter leur soutien», a déclaré M. Schoof sur le réseau X. «Soyons clairs: la violation de l'espace aérien polonais la nuit dernière par des drones russes est inacceptable», a-t-il ajouté. «Elle prouve une fois de plus que la guerre d'agression russe constitue une menace pour la sécurité européenne», a-t-il poursuivi.

M. Schoof a indiqué avoir exprimé son soutien au Premier ministre polonais Donald Tusk et avoir été en contact avec le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte. «Les Pays-Bas sont solidaires de la Pologne, notre alliée au sein de l'Otan», a affirmé M. Schoof.