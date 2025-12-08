Les pays de l'Union européenne ont validé lundi un net durcissement de la politique migratoire du continent. Ils ont notamment ouvert la voie à l'envoi de migrants dans des centres situés hors de ses frontières.

Ces mesures doivent encore être approuvées par le Parlement européen (photo prétexte). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce tour de vis est défendu par l'immense majorité des 27 Etats membres, sous pression de la droite et de l'extrême droite. Ces mesures doivent également être approuvées par le Parlement européen.