Les plus retentissantes gaffes de Trump devant la famille royale

La famille royale britannique s’apprête à accueillir un visiteur de poids : le président américain Donald Trump arrive ce soir à Londres. Une visite d’État sous haute surveillance… et avec, en toile de fond, un certain protocole à respecter. Pour éviter tout nouvel impair, un petit rappel des bonnes manières s’impose.

En été 2019, le président américain Donald Trump et son épouse Melania se sont rendus pour la première fois en visite officielle en Grande-Bretagne. La photo en compagnie de la reine Elizabeth, décédée en 2022, de l'héritier du trône de l'époque Charles et de son épouse Camilla a été prise au palais de Buckingham à Londres. Photo : Keystone

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Pas le temps ? blue News résume pour toi Quand Donald Trump rencontre le roi Charles, le monde entier s’attend à quelques faux pas.

Entre traces de brûlures dans le jardin royal, retards et gestes déplacés, le président américain a déjà fait parler de lui à Londres.

Pour que cette visite d’État se déroule sans accroc, les préparatifs battent leur plein depuis plusieurs semaines au sein de la famille royale.

Charles et son épouse Camilla misent sur un faste digne de la monarchie, tout en comptant sur le charisme rayonnant de la princesse Kate pour captiver leur hôte. Montre plus

Le St. George's Hall, au cœur du château de Windsor, figure parmi les lieux les plus emblématiques de la monarchie britannique. Conçu pour mettre en scène le prestige royal, il servira cette semaine de décor à un dîner officiel réunissant Donald Trump, son épouse Melania, le roi Charles, la reine Camilla et quelque 150 invités. Le président américain séjournera trois jours et deux nuits à Windsor, dans le cadre de cette visite d’État.

On sait que le président américain affiche une certaine fascination pour les têtes couronnées et les décors fastueux. Le roi Charles devra donc déployer tout l'apparat royal pour capter l’attention de son hôte tout au long de cette visite d’État.

Par le passé, Donald Trump n’a jamais caché sa fierté pour ses origines écossaises. Il s’est régulièrement montré admiratif envers la reine Elizabeth II, disparue en 2022, et cultive lui-même une image de chef d’État au style monarchique, n’hésitant pas à se mettre en scène comme un roi en puissance.

C’est précisément pour cette raison qu’il pourrait se montrer particulièrement réceptif à l’aura de Windsor et à son rituel courtois, rarement égalé dans les autres palais officiels du monde, estime Der Spiegel.

La famille royale mise sur le charme de la princesse Kate

Au sein de la famille royale, les préparatifs vont bon train depuis plusieurs semaines : rien ne doit être laissé au hasard. Seul bémol, et non des moindres — le roi Charles n’est pas adepte des banalités ni des petites conversations.

Selon des initiés, la princesse Kate jouera un rôle important lors de la visite d'Etat du président américain Donald Trump. Image : Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

«En réalité, c’est une combinaison plutôt défavorable, car Donald Trump attend qu’on le flatte. Or, Charles n’a pas ce talent», confie un collaborateur du palais au quotidien Bild.

C’est pourquoi les hôtes auraient élaboré un plan destiné à éviter les moments de gêne ou de flottement. Selon des sources proches du palais, le roi Charles miserait notamment sur le charisme et la diplomatie de la princesse Kate pour faciliter les échanges.

Un code de conduite royal pour Donald Trump

Même un président américain ne côtoie pas le roi d’Angleterre tous les jours. Il arrive donc que certains détails du protocole royal soient parfois oubliés. Aussi, lors de sa première visite en été 2018, Trump s'était déjà fait remarquer par ses mauvaises manières.

Le président américain avait fait attendre la reine Elizabeth, alors âgée de 92 ans, pendant près de douze minutes sur le podium, devant la garde au garde-à-vous, avant d’arriver avec Melania.

Lors de sa visite de travail en 2018, Donald Trump est passé devant la reine Elizabeth au moment du départ des gardes, contrairement au protocole de la cour. Image : Keystone

Et ce n’est pas tout : lors du défilé de la garde, le président est passé devant la reine, en violation du protocole royal. Qui a vu la série Netflix The Crown sait que même le prince Philip devait toujours marcher un pas derrière la reine Elizabeth. Personne ne tourne jamais le dos à la Reine.

Le président américain Donald Trump s'est-il assoupi un instant ?

Une autre scène a fait débat sur les réseaux sociaux : lors d’un discours de la reine Elizabeth, une vidéo montre Donald Trump assis à ses côtés. À un moment donné, ses yeux se ferment soudainement. Le président se serait-il assoupi un instant, ou ce court extrait donne-t-il seulement cette impression?

Quoi qu’il en soit, Trump s’est rapidement réveillé et a repris son attention. Cette courte séquence est immédiatement devenue virale sur X. Les autres violations présumées du protocole de Trump à l'égard de la reine Elizabeth ont également été abondamment discutées par la suite sur les médias sociaux.

Le président a-t-il fait un salut du poing à la reine ?

Lors de sa première visite officielle en Grande-Bretagne, en 2019, Donald Trump est bien arrivé à l’heure au palais de Buckingham à Londres. Mais une photo a inquiété les admirateurs de la reine : le président aurait-il fait un salut du poing à Sa Majesté? Une analyse attentive a finalement révélé qu’il s’agissait d’une simple poignée de main maladroite.

Lors de sa visite officielle en juin 2019, Donald Trump est certes arrivé à temps à Buckingham Palace, mais cette photo d'accueil a ensuite fait le tour du monde : s'agissait-il d'un fist bump ? Image : Keystone

Comme lors de leur première rencontre, Donald Trump a également omis de s’incliner devant la reine d’Angleterre lors de sa deuxième visite. Mais cette marque de respect est-elle réellement obligatoire?

«Monsieur Trump est le chef d’État d’un immense pays», expliquait l’auteur Moritz Freiherr Knigge, décédé en 2021, à la radio Deutschlandfunk. «En réalité, selon l’étiquette diplomatique, il n’est même pas tenu de s’incliner devant la reine.»

«Trump est un narcissique, il trouve toujours ce qu'il fait génial»

Des mois après la visite d’État de Trump en 2019, une nouvelle révélation a fait surface: le président américain aurait commis un autre faux pas en endommageant le jardin royal situé derrière le palais de Buckingham.

Après le passage de Trump, plusieurs zones de verdure étaient dans un état jugé inacceptable. Selon une source proche du palais, la reine Elizabeth en aurait fait part au Premier ministre australien Scott Morrison, venu lui rendre visite peu après.

La cause des dégâts? les moteurs de l’hélicoptère présidentiel ont laissé des traces de brûlure sur la pelouse, tandis que les roues ont abîmé l’herbe.

Reste la question: que doivent faire Charles, Camilla et compagnie si Donald Trump se comporte à nouveau comme un rustre?

«C’est un narcissique, il trouve toujours que ce qu’il fait est génial. On ne le changera pas. C’est pourquoi, à mon avis, il vaut mieux rester calme», confie Moritz Freiherr Knigge à Deutschlandfunk.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.