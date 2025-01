Fake news de Trump: «Qu'est-ce qui ne va pas chez eux?»

Le gouverneur de Californie a invité Donald Trump à se rendre sur place pour constater l'ampleur des incendies à Los Angeles. Le président élu avait lancé une nouvelle attaque contre les dirigeants démocrates, les accusant d'incompétence dans leur gestion des feux.

M. Trump a appelé le gouverneur à démissionner et a répandu durant la semaine de fausses informations. ats

Keystone-SDA ATS

«Les incendies font toujours rage à Los Angeles. Les politiciens incompétents n'ont aucune idée de la manière de les éteindre», a déclaré le milliardaire républicain sur sa plateforme Truth Social. «C'est l'une des pires catastrophes de l'histoire de notre pays. Ils n'arrivent pas à éteindre les incendies. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux?», a-t-il écrit.

«J'attends avec impatience qu'il vienne ici», a rétorqué dimanche le gouverneur Gavin Newsom dans une interview à NBC. Depuis plusieurs jours, M. Newsom, considéré comme un des espoirs du Parti démocrate, appelle Donald Trump à se rendre à Los Angeles pour constater par lui-même les dégâts et les efforts mis en place pour venir à bout des feux.

Fake news

M. Trump a appelé le gouverneur à démissionner et a répandu durant la semaine de fausses informations, en affirmant notamment que la Californie manquait d'eau à cause des politiques environnementales démocrates qui détourneraient l'eau de pluie pour protéger un «poisson inutile». En réalité, la plupart de l'eau utilisée par Los Angeles provient du fleuve Colorado et est utilisée en priorité par le secteur agricole.

«Je ne pense pas que ces fausses informations nous aident. Si je répondais aux insultes de Donald Trump, auxquelles je suis habitué, cela me prendrait des mois», a déclaré dimanche Gavin Newsom.

La rapidité et l'intensité des incendies ont mis à l'épreuve les infrastructures de lutte contre les incendies et suscité des questions et des critiques sur la préparation de l'Etat.

Les bouches d'incendie se sont taries dans le quartier huppé de Pacific Palisades, ravagé par l'un des multiples incendies de la région, tandis que les pénuries d'eau ont également entravé les efforts déployés ailleurs. Les feux ont fait au moins 16 morts et détruit plus de 12'000 structures, selon les bilans samedi des autorités.