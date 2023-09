17.08.2023, Saxe-Anhalt, Klietz : des soldats ukrainiens préparent le nettoyage du tube de canon d'un char de combat de type «Leopard 1 A5» sur le terrain d'entraînement militaire de Klietz. Le «Special Training Command» y forme des soldats ukrainiens à l'utilisation et à la réparation du char de combat Leopard 1 A5 dans le cadre du Hub-North de la «European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine».

KEYSTONE