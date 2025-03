Inventaire des déclarations trompeuses de Trump devant le Congrès

Canal de Panama, «fraudes» à la Sécurité sociale, prix des oeufs: dans son discours mardi devant le Congrès américain, Donald Trump a fait une série d'affirmations trompeuses, selon une compilation des équipes d'investigation numérique de l'AFP.

«Reprendre» le Canal de Panama

Les Etats-Unis vont «reprendre» le canal de Panama et ont «déjà commencé à le faire», a assuré le président américain.

Venait d'être annoncée la vente par le géant hongkongais Hutchison de deux ports qu'il contrôle à l'entrée et à la sortie du canal de Panama à un consortium américain.

«Le canal de Panama a été construit par des Américains pour des Américains, pas pour d'autres», a lancé Donald Trump. «Mais il a été cédé par l'administration Carter pour un dollar», a-t-il déploré.

Plus exactement, le canal, construit par les Etats-Unis et inauguré en 1914, est passé aux mains des Panaméens fin 1999, dans le cadre des traités Torrijos-Carter de 1977.

Par ailleurs, une large part des travailleurs ayant participé à la construction de l'édifice venait des Caraïbes, en plus d'Américains.

Il n'existe à ce jour aucun fondement juridique permettant aux Etats-Unis de «reprendre» le canal, qui est sous souveraineté panaméenne depuis plus de deux décennies.

«Une fois de plus, le président Trump ment», a réagi mercredi le président panaméen, José Raul Mulino. «Le canal de Panama n'est pas en cours de restitution» et cette question n'a pas été abordée dans les discussions bilatérales, a-t-il ajouté.

Des millions de «fraudes» à la Sécurité sociale?

Donald Trump a aussi répété des affirmations trompeuses, pourtant déjà vérifiées, sur de «probables fraudes» à la Sécurité sociale américaine (SSA) liées à des prestations qui seraient versées indûment à des millions de personnes décédées.

Selon lui, ces fraudes sont liées aux «3,5 millions de personnes âgées de 140 à 149 ans», «1,3 million de personnes âgées de 150 à 159 ans» et «plus de 130'000 personnes» de «plus de 160 ans» qui figureraient dans «les bases de données de la Sécurité sociale».

Mais ces chiffres correspondent au nombre cumulé de numéros de sécurité sociale émis – à des personnes dont certaines sont aujourd'hui décédées -, et non à des prestations versées actuellement.

D'après la SSA, fin 2024, 89'106 personnes retraitées de 99 ans et plus recevaient des pensions. Depuis septembre 2015, la SSA a cessé les versements aux personnes âgées de 115 ans ou plus.

Enfin, si des prestations versées par erreur ont pu être documentées, elles étaient très largement dues à des erreurs et non des fraudes volontaires, et une grande partie des fonds ont été récupérés, selon des rapports officiels.

«Retour de la liberté d'expression»?

Donald Trump a assuré avoir «arrêté toute censure gouvernementale et fait revenir la liberté d'expression aux Etats-Unis». Il a signé un décret récent visant à «protéger la liberté d'expression», mais nombre de ses décisions ont été taxées d'avoir l'effet inverse.

Dès janvier, l'administration a par exemple demandé aux agences sanitaires fédérales de «faire une pause» dans leur communication externe, et de demander validation avant de diffuser tout message.

Début février, plus de 350 sites officiels du gouvernement étaient devenus indisponibles.

Si la plupart semblent rétablis, des messages remettant en question les faits scientifiques qu'elles présentent figurent désormais sur certaines pages: sur celle dédiée au VIH aux Etats-Unis, on peut lire que «l'administration Trump rejette» une partie du contenu du site.

Le 26 février, Donald Trump avait par ailleurs menacé de poursuivre en justice les médias, les auteurs et les éditeurs ayant recours à des «sources anonymes», souvent centrales dans le travail d'investigation.

Son administration a en parallèle annoncé qu'elle choisirait désormais les journalistes admis auprès du président américain, rompant avec un système établi depuis des décennies et géré par les médias eux-mêmes.

La Maison Blanche a banni les accès de l'agence Associated Press (AP), lui reprochant de ne pas se conformer à la nouvelle appellation du Golfe du Mexique, qu'il a rebaptisé «Golfe d'Amérique».

L'Union américaine pour les libertés civiles a également déploré que des mesures de l'administration Trump pourraient constituer une violation du premier amendement de la Constitution américaine, qui garantit la liberté d'expression.

Le prix des oeufs «hors de contrôle» à cause de Joe Biden?

«Joe Biden a laissé le prix des oeufs hors de contrôle – et nous travaillons dur pour le faire baisser», a aussi lancé Donald Trump.

L'affirmation est à nuancer: le prix des oeufs a effectivement augmenté sous le mandat de Joe Biden – et continue à le faire ces derniers mois -, mais cette hausse est due à l'épidémie de grippe aviaire et à l'euthanasie d'importantes populations de poules pondeuses pour tenter de la juguler.

Le prix moyen de la boîte de douze oeufs a progressé de près de 65% entre décembre 2023 et décembre 2024, passant d'environ 2,5 dollars à 4,15 dollars, selon le Bureau des statistiques du Travail.

En janvier, mois de la prise de fonctions de Donald Trump, le prix montait encore, atteignant 4,95 dollars.

Cette flambée est due à l'épidémie de grippe aviaire, qui a conduit à la mort de plusieurs dizaines de millions de volailles: plus de 166 millions depuis 2022, dont 19 millions entre fin janvier et fin février, selon le Département de l'Agriculture.

Les prix s'expliquent, outre l'épidémie de grippe aviaire, par le fait que la chaîne de production américaine repose en grande partie sur «un seul producteur» à grande échelle, explique aussi le centre d'étude de l'alimentation à New York du Hunter College.