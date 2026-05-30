Le mont Everest connaît une année record. Mais cet essor a un coût: embouteillages en haute altitude, accumulation de déchets, accidents mortels et effets du changement climatique accroissent les dangers sur le plus haut sommet du monde.

Chaque année, de plus en plus d'alpinistes* veulent gravir le mont Everest. Cette photo d'un embouteillage sur la montagne a été prise en 2025. KEYSTONE

Lea Oetiker Lea Oetiker

Pas le temps ? blue News résume pour toi Près de 900 personnes ont escaladé le mont Everest cette saison - un nombre jamais atteint auparavant.

Beaucoup de personnes entraînent également de nombreux problèmes : des embouteillages se sont formés sur la montagne, les problèmes de déchets se sont multipliés et au moins cinq personnes ont perdu la vie.

Le changement climatique aggrave également les conditions, car la fonte des glaciers et les formations de glace instables rendent l'ascension plus risquée. Montre plus

La saison d’ascension printanière du mont Everest touche à sa fin. Au camp de base, l’heure est au départ: les tentes sont démontées, les yaks chargés de matériel et les dernières provisions quittent cette cité éphémère installée sur le glacier.

Ces dernières semaines, des centaines d’alpinistes ont une nouvelle fois convergé vers le toit du monde. Et, une fois encore, la saison a été marquée non seulement par des records et des réussites au sommet, mais aussi par de nombreux problèmes.

L'afflux de masse

Le mont Everest connaît une nouvelle année record. Selon le ministère népalais du Tourisme et l’Expedition Operators Association Nepal, près de 900 alpinistes et guides de haute montagne ont atteint le sommet du plus haut massif du monde cette saison, rapporte Everest Chronicle.

Pour le Népal et l’ensemble de la région, cet engouement représente une manne économique considérable. Les droits de permis pour l’ascension ont d’ailleurs été relevés cette année, passant de 11 000 à 15 000 dollars. Mais cette hausse de la fréquentation s’accompagne aussi de difficultés croissantes sur le toit du monde.

C’est surtout l’afflux massif de candidats au sommet qui engendre des situations de plus en plus périlleuses. Des embouteillages se forment régulièrement sur les pentes de l’Everest, y compris à des altitudes extrêmes. Récemment, plus de 200 personnes ont ainsi dû patienter près de deux heures dans un froid mordant et un air raréfié au-dessus du camp 3, à environ 7 200 mètres d’altitude, avant de pouvoir reprendre leur ascension.

Les acteurs du secteur tirent donc la sonnette d’alarme. Le président de la Nepal Mountaineering Association, Phur Gelja Sherpa, voit dans cette forte affluence un succès économique, tout en mettant en garde contre l’augmentation des risques. Plus le nombre de personnes présentes simultanément en montagne est élevé, plus le danger s’accroît pour l’ensemble des participants.

Ces préoccupations ne sont pas théoriques: cette année encore, plusieurs alpinistes ont trouvé la mort sur l’Everest. Selon Phur Gelja Sherpa, le seuil du raisonnable se situe autour de 500 grimpeurs par an ; au-delà, la situation devient difficilement défendable sur le plan de la sécurité.

Les autorités népalaises n’entendent toutefois pas modifier leur politique. Elles continueront à délivrer autant de permis d’ascension que le nombre de demandes le justifie, a indiqué le porte-parole du tourisme, Himal Gautam, cité par la SRF.

Or, les ascensions en solitaire sont exceptionnelles sur l’Everest. Chaque alpiniste doit être accompagné d’au moins un guide, sans compter les porteurs et le personnel chargé de l’intendance. Chaque expédition supplémentaire accroît donc non seulement les risques en montagne, mais aussi la pression sur l’environnement, tous les participants générant inévitablement des déchets sur les pentes du sommet.

Le problème des déchets

Sur l’Everest, l’afflux de visiteurs s’accompagne d’un problème récurrent: celui des déchets. Chaque année, les réseaux sociaux relaient des images de tentes, de cordes et de matériel abandonnés sur la montagne. «Aujourd’hui, l’Everest est à ce point encombré et jonché de détritus qu’il est parfois surnommé la plus haute décharge du monde», relève National Geographic.

Selon ce rapport, chaque personne produit en moyenne environ huit kilos de déchets pendant l'ascension, dont une grande partie reste sur la montagne.

Dès 2019, le gouvernement népalais avait lancé une vaste opération de nettoyage qui avait permis d’évacuer 10 000 kilos de déchets. Depuis 2014, un système de consigne est également en place: les candidats à l’ascension versent une caution de 4 000 dollars, qui ne leur est restituée que s’ils redescendent au camp de base avec au moins huit kilos de déchets.

L’État n’est pas le seul à tenter de répondre au problème. Depuis plus de trente ans, l’ONG Sagarmatha Pollution Control Committee, dirigée par des Sherpas, joue un rôle central dans la gestion des déchets dans la région de l’Everest.

Cette année, l’organisation a toutefois durci les règles. Pour satisfaire à l’obligation des huit kilos, de nombreux alpinistes avaient pris l’habitude d’abandonner leurs déchets dans les camps d’altitude avant d’en collecter d’autres plus bas sur la montagne.

Cette saison, chaque alpiniste a donc dû s’assurer d’avoir collecté deux kilogrammes de déchets dans la zone située au-dessus du camp 2. «Cette nouvelle réglementation vise spécifiquement le nettoyage des camps situés en altitude, notamment les camps 3 et 4», explique Tshering Sherpa, directeur du Sagarmatha Pollution Control Committee, dans The Tourism Times.

À l’avenir, des contrôles seront effectués directement au camp 2 afin de vérifier le respect des règles. «Pour éviter ce type de manquements, l’équipe du Sagarmatha Pollution Control Committee contrôlera strictement les alpinistes à leur retour au camp 2 et s’assurera qu’ils redescendent bien avec deux kilos supplémentaires de déchets provenant des camps 3 ou 4», a précisé Sherpa.

Il a également annoncé d’autres mesures: «À partir de cette saison, les membres des expéditions ne pourront plus utiliser leurs propres sacs à excréments, mais devront recourir à ceux fournis par le SPCC et la municipalité de Khumbu Pasang Lhamu». Cette disposition vise à empêcher les alpinistes d’abandonner ces sacs sur la montagne. «Les sacs obligatoires seront enregistrés et récupérés par les expéditions au retour des alpinistes», a encore détaillé Sherpa.

Le Sagarmatha Pollution Control Committee a en outre proposé la création d’une zone dédiée au camp 4, où les alpinistes pourraient se décharger de leurs déchets en cas d’urgence. «Cela permettrait d’évacuer ces déchets lors de la saison suivante».

Reste à savoir si ce durcissement des règles permettra de résorber durablement le problème des déchets sur le plus haut sommet du monde.

Le danger en montagne

L’ascension du mont Everest n’est, par ailleurs, pas sans danger. Depuis la première ascension réussie en 1953, au moins 340 personnes ont perdu la vie sur la montagne. Cette saison, l’Everest a déjà fait au moins cinq victimes.

Les derniers décès en date concernent deux alpinistes indiens, morts mercredi. Ils avaient atteint le sommet les 20 et 21 mai, mais lors de la descente, «à haute altitude, ils sont tombés malades», a indiqué à l’AFP Nivesh Karki, directeur de Pioneer Adventures. «Nous travaillons au rapatriement des corps».

Par ailleurs, un alpiniste américain et un alpiniste tchèque ont perdu la vie au début du mois sur le mont Makalu. Située à l’est de l’Everest, cette montagne appartient également à la chaîne himalayenne. Culminant à 8 485 mètres, elle est le cinquième plus haut sommet du monde.

Depuis plusieurs années, la question de la récupération des corps sur l’Everest fait débat. La plupart des victimes y reposent encore, souvent dans ce que l’on appelle la « zone de la mort », qui débute à partir de 8 000 mètres d’altitude. Dans bien des cas, les corps demeurent suspendus à des cordes, obligeant les alpinistes à les enjamber tout en poursuivant leur progression et en veillant à leur propre sécurité.

Dans la zone de la mort, les opérations de sauvetage en solitaire sont extrêmement dangereuses, complexes et coûteuses. L’oxygène y est quasiment absent. Une évacuation peut coûter entre 60 000 et 80 000 dollars américains et nécessite l’intervention de plusieurs personnes pour secourir une seule victime.

Dans de nombreux cas, les corps doivent d’abord être dégagés de la glace et de la neige. Beaucoup sont en outre figés dans des positions inhabituelles, parfois momifiés par les conditions extrêmes.

L’évacuation des corps est particulièrement complexe: les dépouilles sont d’abord encordées, puis descendues, poussées ou tirées à travers des passages escarpés, avant d’être prises en charge par des hélicoptères aux alentours de 6 000 mètres d’altitude.

Pourtant, de nombreux proches demandent le rapatriement des corps, pour des raisons émotionnelles mais aussi parfois juridiques. En Inde, par exemple, les familles peuvent plus rapidement accéder aux biens du défunt lorsqu’un décès est officiellement établi.

Le problème du changement climatique

Depuis plusieurs années, le changement climatique constitue un autre défi majeur sur l’Everest. La hausse des températures entraîne le dégel progressif des glaciers et du pergélisol.

De nombreux passages perdent ainsi leur stabilité, les parois de glace se fragilisent et le risque d’avalanches et de chutes de pierres augmente sensiblement. C’est ce qu’avait mis en évidence une étude publiée en 2023 et relayée à l’époque par la BBC.

Le glacier du Khumbu est particulièrement concerné. Considéré comme l’une des sections les plus difficiles de l’itinéraire vers le sommet de l’Everest, il est marqué par des crevasses en constante évolution. Cette année, ce passage a d’ailleurs été bloqué pendant plusieurs semaines.

Des alpinistes escaladent la cascade de glace de Khumbu le jeudi 7 mai 2026 sur leur chemin vers le sommet du mont Everest au Népal. KEYSTONE

La raison en était un immense sérac instable qui bloquait la voie entre le camp de base et le camp 1. Un sérac est un imposant bloc ou une tour de glace formée par la rupture ou la dislocation d’un glacier.

Les «Icefall Doctors», une unité de sherpas expérimentés, ont dû sécuriser l’itinéraire entre environ 5 300 mètres et le camp 2, situé à quelque 6 400 mètres, à l’aide de cordes fixes et d’échelles. La situation en contrebas du bloc est toutefois restée critique, des morceaux de glace continuant de se détacher régulièrement.

Ce sérac a également retardé le début de la saison d’escalade de plusieurs semaines, ce qui, combiné à la forte affluence, a contribué à la formation d’embouteillages sur la montagne.

Parallèlement, les fenêtres météorologiques favorables aux ascensions de sommets évoluent. Selon les météorologues, la période de mai, jusqu’ici relativement fiable, devient de plus en plus instable, se raccourcit ou se décale. Cette situation complique la planification et pousse de nombreuses expéditions à se concentrer sur une poignée de jours.

Les spécialistes alertent sur le fait que les conditions sur l’Everest devraient encore se détériorer dans les années à venir.

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